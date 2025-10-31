Deși președintele clubului, Radu Constantea, a confirmat interesul pentru atacantul FCSB-ului, tehnicianul italian a transmis la conferința de presă că are alte priorități.



Antrenorul, care urmează să debuteze pe Cluj Arena sâmbătă, de la 20:30, chiar împotriva echipei lui Alibec, FCSB, a fost întrebat direct despre mutarea vehiculată pentru această iarnă.



"Toată lumea îl cunoaște"



Cristiano Bergodi a recunoscut calitățile vârfului de la FCSB, dar a mutat imediat atenția către lotul pe care îl pregătește și meciul care urmează.



"Alibec este un jucător pe care toată lumea îl cunoaște. E un jucător bun. Are mai puțin spațiu de a juca de la început acolo", a spus italianul, care a continuat tranșant: "Declarația domnului Constantea e ceea ce gândește el. Mi se pare normal, corect. Eu mă gândesc la jucătorii mei, nu la Alibec. Mă gândesc doar dacă va fi pe teren ca adversar pentru că este un jucător bun".



Bergodi se concentrează pe meciul cu campioana, văzându-l ca pe un test important după cele două victorii consecutive obținute de la venirea sa, în Cupă și în campionat.



"Avem încredere. E un meci important cu FCSB. Este o echipă care nu merită locul din clasament, raportat la lotul pe care îl are. (...) Faptul că jucăm cu FCSB ne dă o motivație și încercăm să obținem a treia victorie la rând", a mai transmis Bergodi.

