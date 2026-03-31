Ardelenii au termen până la data de 1 aprilie, ora 23:59 să facă dovada plăților către UEFA.

Ioan Varga: ”Am rezolvat și situația cu Munteanu!”

Ioan Varga a intervenit după ce s-a aflat că CFR Cluj are la dispoziție mai puțin de 48 de ore pentru a achita datoriile și pentru a obține licența pentru Europa.

Finanțatorul echipei din Gruia a transmis că a trimis deja toată suma necesară și urmează ca jucătorii să își primească banii restanți. Varga a precizat că a fost rezolvată și datoria către Louis Munteanu, fotbalistul vândut în iarnă la DC United, în MLS.

”Nu ne jucăm cu subiectul despre monitorizare, așa că în cursul zilei de azi facem toate plățile aferente. Am trimis toți banii. Nu e cazul să ne poarte nimeni de grijă. CFR e în continuare un club serios și solid.

Dacă spun că venim la zi, asta înseamnă că am rezolvat deja și situația cu Munteanu. Pe 25 martie se împliniseră doar două luni de restanțe către echipă. Nici vorbă să se fi strâns trei luni, așa cum am văzut că s-a scris recent. Vedeți ce vremuri trăim, astfel încât nu cred că e ceva ieșit din comun acest flux. CFR e un club fruntaș la salarizare și condiții. Plătim în fiecare lună în jur de 800.000 de euro doar pe contracte”, a spus Ioan Varga, conform GSP.