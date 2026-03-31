Dacă din punct de vedere sportiv, Daniel Pancu a reușit să o revitalizeze pe CFR și a calificat-o în play-off deși toate semnele arătau că ardelenii se vor lupta pentru evitarea retrogradării, ardelenii au mari probleme când vine vorba despre bani.

Ioan Varga trebuie să plătească 1,5 milioane de euro într-un timp record

Din acest motiv, echipa patronată de Ioan Varga riscă să nu primească licența pentru a juca în cupele europene. Ardelenii trebuie să facă dovada plății datoriilor de până la data de 28 februarie până miercuri, 1 aprilie, la ora 23:59 pentru a obține licența.

Concret, FRF a deschis marți, de la 8:00, o platformă unde cluburile care vor să obțină licența pentru Europa trebuie să prezinte actele prin care dovedesc plata datoriilor. Platforma va rămâne deschisă până miercuri, 1 aprilie, la ora 23:59.

În cazul lui CFR Cluj, conform Fanatik, este vorba despre o sumă imensă, de 1,5 milioane de euro. Astfel, Ioan Varga are la dispoziție mai puțin de 48 de ore pentru a achita datoria și pentru a face dovada plății.

”Întotdeauna eu am rezolvat aceste probleme, nimeni altcineva! Și de această dată o să plătesc tot eu ce datorii sunt și vom lua licența! Nu mor caii când vor câinii. Sau când vor unii care ne tot cântă prohodul”, a declarat Varga, conform sursei citate.

Daniel Pancu a amenințat că pleacă dacă CFR nu va juca în Europa

Antrenorul care a reușit să schimbe fața CFR-ului a mărturisit recent că daca echipa nu va primi dreptul să joace în Europa în următorul sezon, nu are niciun motiv să mai rămână pe banca tehnică.

”Nu am emoții că CFR ar putea să nu obțină licența pentru Europa. E domnul Iuliu Mureșan acolo, sunt mulți oameni care susțin CFR Cluj, îi văd în fiecare zi. Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân.

Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui. Așa gândesc acum, mai sunt opt etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a spus antrenorul.