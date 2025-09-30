FC Botoșani este pe locul doi, cu 22 de puncte, dar Iftime consideră că moldovenii nu sunt siguri de poziția în ”TOP 6”. Întrebat care va fi componența play-off-ului, omul de afaceri a numit cinci echipe care au fost și în sezonul trecut în primele șase.



Iftime crede că FCSB și CFR Cluj vor reveni în zona de play-off, chiar dacă au avut un început slab de sezon. Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova vor fi, de asemenea, în zona locurilor fruntașe după cum spune patronul de la FC Botoșani, urmând ca pentru ultimul loc de play-off să se bată celelate echipe.



Valeriu Iftime e convins: cum va arăta play-off-ul din Superligă



Pe lângă FC Botoșani, și FC Argeș are un start excelent de sezon. Nou-promovata are 22 de puncte și se poate gândi serios la o clasare bună, la primul sezon de la revenirea în Superligă. De asemenea, și Unirea Slobozia, cu 18 puncte, este pe locul șase după 11 etape.



„Eu cred, cu siguranță, că vine FCSB-ul. CFR-ul e mai complicat pentru mine, dar CFR va fi acolo, Rapid, Dinamo, Craiova care are o șansă bună la titlu. La locul șase o să ne batem noi cu astea care sunt acum. FC Argeș joacă bine, dar are o altă poziție pentru că a fost campioană, asta nu se uită.



Trebuie foarte multă pregătire psihologică, concentrare, trebuie să muncim pentru fiecare gol. Dacă faci asta, poți să te trezești la final cu o surpriză”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Moldovenii se pregătesc pentru un alt meci important. În următoarea etapă se vor duela cu UTA Arad, ocupanta locului șapte, iar o victorie o poate menține în zona locurilor fruntașe.

