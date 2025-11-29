Patronul celor de la FCSB pregătește o reconstrucție în perioada de mercato din iarnă. A început deja cu transferul lui Andre Duarte, dar vor exista câteva nume și la capitolul plecări.



Joyskim Dawa (29 de ani) pare să fie tras pe linie moartă după accidentarea care l-a ținut departe de gazon aproape nouă luni. Becali a anunțat că ”nu se mai poate baza pe el”, chiar dacă fundașul camerunez este aproape de revenire.



Valeriu Iftime: ”Dacă renunță la Dawa, n-am nicio putere”



Valeriu Iftime spera ca Dawa să facă o figură cât mai frumoasă la FCSB și să prindă un transfer spectaculos în străinătate. Așa ar fi câștigat și FC Botoșani o sumă importantă, având în vedere că deține un procent de 10 la sută din revânzarea jucătorului.



”Dacă renunță, pierdem și n-am nicio putere. Eu cred că domnul Becali nu pierde așa de ușor valori. Ori are niște informații clare că Dawa nu mai poate, ori are o ofertă. Dacă Dawa revine și joacă, e fotbalist bun, vom lua bani, dar dacă-i dă drumul liber, pierd toți banii și eu. Cam asta e.



Și n-avem nicio putere să-l manevrăm, asta e situația în fotbal. El e vândut și la revânzare am zece procente. Eram așa de sigur că iau niște bani, pentru că Dawa e super fotbalist. (n.r. - știu că aveați așteptări din punctul ăsta de vedere) Da, erau, erau. Îmi pare rău dacă e așa”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Fundașul a revenit de ceva vreme în anturajul echipei și sunt șanse bune să primească minute în ultimele meciuri din 2025.

Dawa, al patrulea sezon la FCSB



Pentru Dawa, sezonul în curs este al patrulea la FCSB, alături de care a câștigat două titluri și a evoluat în cupele europene.



Camerunezul a ajuns în România în vara anului 2021, la FC Botoșani, care l-a transferat din Letonia, de la Valmiera. După un singur sezon a fost adus de Gigi Becali la FCSB pentru 350.000 de euro.



Pe site-urile de specialitate, cota sa de piață a explodat. Acum este evaluat la trei milioane de euro, iar înainte de accidentare existau zvonuri potrivit cărora ar fi stârnit interesul unor echipe din campionate puternice.



Andre Duarte, noul transfer de la FCSB!



André Duarte (28 de ani) a bătut palma cu FCSB pentru o mutare în fereastra de mercato din iarnă, conform unui anunț făcut de Mihai Stoica, vineri.



Duarte, care a jucat ultima oară la Ujpest, a anunțat săptămâna trecută că s-a despărțit de formația maghiară, după aproape un an și jumătate. FCSB, aflată în căutarea unor fundași centrali în fereastra de mercato din iarnă, a profitat de oportunitate și a ajuns la un acord cu portughezul care măsoară 1,95m.

