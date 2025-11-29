Accidentat în luna martie la genunchi, fundașul camerunez este aproape de revenire, dar patronul FCSB-ului nu crede că acesta mai poate reveni la nivelul pe care l-a avut când era titular incontestabil la echipa sa.



Pe lângă Dawa, Becali i-a anunțat și plecarea lui Mihai Popescu, cel care a suferit, recent, o accidentare gravă care l-a scos din schemă pentru o perioadă lungă. Situația camerunezului este, însă, mai complicată. Acesta ar avea contract pentru încă un an și jumătate.



Becali anunță: Dawa, OUT de la FCSB!



Gigi Becali a anunțat deja că pregătește o campanie spectaculoasă de transferuri și are de gând să transfere ”întăriri” și în compartimentul defensiv, fiind nemulțumit și de Siyabonga Ngezana, pe care l-a făcut praf recent.



”Popescu și Dawa sunt cam gata amândoi. Dawa revine el, dar la accidentarea pe care a avut-o el, nu ne mai punem baza în el. Revine, dar să vedem cum revine”, a spus Becali, la Digi Sport.



Pentru Dawa, sezonul în curs este al patrulea la FCSB, alături de care a câștigat două titluri și a evoluat în cupele europene.



Andre Duarte, noul transfer de la FCSB!



André Duarte (28 de ani) a bătut palma cu FCSB pentru o mutare în fereastra de mercato din iarnă, conform unui anunț făcut de Mihai Stoica, vineri.



Duarte, care a jucat ultima oară la Ujpest, a anunțat săptămâna trecută că s-a despărțit de formația maghiară, după aproape un an și jumătate. FCSB, aflată în căutarea unor fundași centrali în fereastra de mercato din iarnă, a profitat de oportunitate și a ajuns la un acord cu portughezul care măsoară 1,95m.

