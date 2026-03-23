Cândva pe primul loc și cu aspirații chiar la titlu, FC Botoșani a intrat pe o pantă din care pare că nu mai iese. După 3-2 cu Unirea Slobozia în prima etapă a play-out-ului, moldovenii au pierdut categoric în deplasare cu FC Hermannstadt, scor 0-3.

Valeriu Iftime face praf un jucător: ”Greșeli extraordinar de mari! Nu va mai fi titular”

Valeriu Iftime a dat vina în principal pe Djibril Diaw (31 de ani), fotbalistul cotat la 400.000 de euro adus de moldoveni în vara lui 2025.

Finanțatorul a explicat că senegalezul a greșit la toate cele trei goluri în meciul de la Sibiu. Mai mult, portalul de specialitate FlashScore l-a notat cu 3,9 pentru maniera în care a evoluat.

”Botoșani a câștigat norocos cu Slobozia, dar s-a făcut un presing teribil. În 10 oameni am avut posesie și dorință, dar punctele au fost luate cu noroc. Ieri ne-am comportat ca o echipă provincială, nou apărută și ultra fricoasă.

Toate vin la pachet cu greșelile făcute de fundașul nostru, Diaw, care a venit din Franța. La primul gol a greșit copilărește, iar apoi a mai greșit și la celelalte două. Când ai un fundaș central care face trei greșeli extraordinar de mari, s-a dus totul. Dacă nu luam acele goluri prostești...

El a avut multe greșeli, este un caz, ca să spunem așa. Intenționat nu le face, dar greșește mult. Problema noastră e că nu încercăm cu restul fundașilor de acolo, care ar putea fi folosiți. Nu au fost aduși de nicăieri, Marius Croitoru decide, dar nu cred că au dormit aseară. La ce meci a fost, nu cred că a dormit vreunul.

(n.r. Poate nu va mai prinde primul 11 Diaw) Eu așa cred, nu știu dacă va mai prinde titular, Croitoru decide. Echipa asta trebuie să joace fotbal. Te-a bătut Hermannstadt, care e pe ultimele locuri”, a spus Valeriu Iftime, potrivit gsp.