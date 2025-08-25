Moldovenii l-au adus pe fundașul central Elhaddji Pape Djibril Diaw (30 de ani), jucător cu o selecție la naționala Senegalului și minute bifate în Ligue 1.



Apărătorul de 1,95 metri a semnat un contract pe doi ani cu formația pregătită de Bogdan Andone, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Bordeaux. Clubul francez a retrogradat și a fost nevoit să o ia de la zero în liga a patra, astfel că senegalezul a rămas liber de contract.



Internațional senegalez cu minute în Ligue 1, a semnat în Superliga: „Bine ai venit!”



Diaw a jucat ultima oară în Franța, însă cariera lui a trecut prin mai multe campionate: Polonia (Korona Kielce, Arka Gdynia), Ucraina (Rukh Lviv), Lituania (Žalgiris), Belgia (ASV Geel) și, bineînțeles, Ligue 1, unde a bifat 14 minute la Angers, într-un meci cu Montpellier (2-2, în 2019). Tot atunci a atins și cea mai înaltă cotă de piață, 500.000 de euro.



Noul fundaș al botoșănenilor va concura pentru un loc de titular cu Andrei Miron, Rijad Sadiku, Miguel Muñoz, Riad Șuta și Luca Popa. Transferul vine într-un moment excelent pentru FC Botoșani, care are un început foarte bun de sezon în Superliga: echipa este pe locul 4, cu 12 puncte după 7 etape.



Djibril Diaw ar putea debuta pe 27 august, în meciul din Cupa României cu Unirea Alba Iulia.

