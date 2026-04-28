Valeriu Iftime, spumos într-un dialog cu Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot” / ”Domnule Becali, acum sunt și eu...”

După șase etape desfășurate în partea a doua a campionatului, moldovenii au bifat trei victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și două înfrângeri.

FC Botoșani a început sezonul cu Leo Grozavu pe banca tehnică. Moldovenii au fost într-un timp pe primul loc și visau la TITLU! Atunci a fost și momentul în care a început decăderea, cu înfrângeri pe linie.

Iar Valeriu Iftime, patronul clubului, și Grozavu au căzut de comun acord să încheie colaborarea. Nicolae Roșca a pregătit echipa până când a revenit la Botoșani Marius Croitoru.

Croitoru a mai fost la clubul patronat de Iftime în 2019-2022 și în 2023. În actualul mandat, tehnicianul are șase partide, toate în play-out, și o medie de 1.67 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.

Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, a dezvăluit un dialog spumos purtat cu Valeriu Iftime după ce FC Botoșani l-a adus la echipă pe Marius Croitoru.

”Hai să vă spun una tare de tot, ca să râdeți. L-am întrebat pe Iftime cum l-a ales pe Croitoru și a zis 'domnule Becali, acum sunt și eu FCSI' (n.r. - Faci Ce Spune Iftime)”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.

Cum arată play-out-ul și ce urmează pentru FC Botoșani

Pentru FC Botoșani urmează meciul de sâmbătă, 2 mai, de la ora 17:30 cu Farul la Constanța, în etapa #7 a play-out-ului.