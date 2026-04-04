Finanțatorul echipei FC Botoșani a ironizat-o pe campioana României după ce moldovenii au obținut o victorie pe teren propriu, reușind să revină de două ori pe tabelă.

Mihai Stoica a încercat să minimalizeze criticile venite din tabăra adversă, amintind de parcursul echipei sale în competițiile continentale în ultimii ani.

„Eu am 188 de meciuri în cupele europene. E greu să mă atingă ironiile unora care nu știu cu ce se mănâncă cupele europene. Am șapte calificări în primăvara europeană, mai multe decât orice echipă în ultimii 20 de ani. Am semifinală de Cupa UEFA. Crezi că mă afectează ce spune Iftime? Nu, deloc”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Probleme pentru FCSB

Dincolo de schimbul de replici, managerul general a admis că FCSB traversează o perioadă sportivă dificilă, pe fondul rezultatelor oscilante. În plus, oficialul campioanei le-a transmis jucătorilor că e timpul să redreseze rapid situația.

„Mă afectează că am ajuns în situația asta. Credeam că am atins fundul gropii, dar e o iluzie. Trebuie să o reparăm, nu avem altă variantă”, a zis MM Stoica.