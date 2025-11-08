Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 16 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, ”marinarii” au bifat toate cele trei puncte.



Ionuț Vînă a deschis scorul în minutul 5 cu un supergol. Iar în minutul 37, Adams Friday a fost eliminat, ca în minutul 45+2 Ionuț Larie să transforme un penalty și să ducă scorul la 2-0.



În a doua parte a meciului, botoșănenii au rezistat eroic, iar tabela de marcaj nu s-a modificat



Valeriu Iftime a găsit vinovatul din al doilea meci pierdut de FC Botoșani în campionat: ”Nu ne băteau dacă nu greșea”



Patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime, e convins că dacă Friday nu ar fi văzut cartonașul roșu, atunci echipa pregătită de Leo Grozavu ar fi plecat cu cel puțin un punct din deplasarea de la malul mării.



”Am câștigat cumva, că ne-am bătut singuri (n.r. râde). Dacă nu făcea Friday acea greșeală, nu cred că ne bătea Farul. 11 la 11 nu ne-ar fi învins, era greu. Golul lui Vînă vine o dată la 300 de ani. Puteam face 1-2 la un moment dat, dar asta este. Toate marile echipe din lume, nu este cazul lui FC Botoșani, au mai multă presiune când sunt acolo sus.



Aseară am avut un ghinion fantastic cu acel gol. După aceea trebuia să marcăm noi și au dat ei... A fost apoi greșeala lui Friday. Dacă eram în locul lui mă puneam jos, pentru că știam că o scoate Anestis. 10 inși nu îi dădeau gol lui Anestis. Nu primul loc este cel care contează, ci cum jucăm noi.



Abia aștept meciul cu Dinamo, pentru că este o echipă care vrea titlul. Doar echipele acestea te pot îngenunchea, din punct de vedere fotbalistic. Eu cred că suntem o echipă de play-off, doar că mai trebuie niște reglaje și Leo Grozavu știe asta”, a spus Valeriu Iftime, potrivit digisport.

