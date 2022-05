Valeriu Iftime a dat răspunsul! Ce se întâmplă cu Marius Croitoru, antrenorul de la FC Botoșani

Croitoru va rămâne la echipa pe care o antrenează din 2019 și cu care a reușit de două ori calificarea în play-off. Recent, acesta a vrut să-l asigure pe patronul său că va rămâne la echipă. A semnat un nou contract, valabil pentru încă două sezoane și cu o clauză de reziliere imensă, de două milioane de euro.

Valeriu Iftime a dat răspunsul! Croitoru rămâne la Botoșani

”Marius Croitoru a rămas, e antrenorul meu. Nu am avut nicio discuție în contradictoriu în ultimul an în legătură cu subiectul ăsta. Nu a zis niciodată că vrea să plece sau că îl dau eu afară. Asta a venit când Becali o vedea pe FCSB campioană și a zis că Marius Croitoru poate fi antrenorul FCSB-ului.

Marius, ca să scape de stresul ăsta, mi-a propus să semneze un contract pe doi ani de zile cu o clauză de două milioane de euro. I-am zis că nu e nevoie, că am încredere. El îmi plătește mie dacă pleacă. Așa a zis, e adevărat. I-am zis că nu e nevoie să mai vorbim despre asta, trebuie să ne ocupăm de echipă”, a spus Valeriu Iftime, pentru Digi Sport.

Botoșani a încheiat pe locul secund în playout, loc care o duce în barajul pentru Conference League.

La finalul partidei cu Academica, tehnicianul moldovenilor a vorbit despre acest sezon, dar și despre viitorul său. "S-a încheiat un an bun, așteptăm finala Cupei să vedem cu cine și unde vom juca. Acum un an de zile când am plecat din cantonament, nimeni nu ne dădea nicio șansă. Am fost la mâna noastră, era important să câștigăm, pentru că nu am făcut-o când trebuia, cu Dinamo. N-am avut stres, n-am teamă de nimeni și de nimic. Noi am pierdut playoff-ul în ultima săptămână.

"Se poate pune problema să mă vedeți mai departe. Deocamdată sunt la FC Botoșani, mai sunt de jucat două meciuri, apoi voi discuta cu domnul Iftime și vom vedea ce se va întâmpla. Va veni și timpul acela când antrenorul Marius Croitoru va face pasul la altă echipă. După trei ani de zile, consider că am făcut o treabă destul de bună la Botoșani. Asta nu înseamnă că nu voi mai continua aici, vom vedea.

Sunt doi jucători străini semnați cu FC Botoșani în momentul acesta, doi jucători în care eu am încredere", a declarat Marius Croitoru.