OFICIAL Valentin Țicu, prezentat la noua sa echipă: ”E jucătorul nostru”

Valentin Țicu, prezentat la noua sa echipă: ”E jucătorul nostru” Superliga
SPORT.RO
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Fostul jucător de la Dinamo și-a găsit echipă din Superliga României.

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Valentin Țicu (25 de ani) a fost transferat de Dinamo pentru a doua parte a sezonului precedent și a concurat pentru postul de titular cu Raul Opruț.

Fostul căpitan de la Petrolul a fost pus pe liber după o jumătate de sezon, dar va continua în Superliga României. În cursul zilei de miercuri, 1 iulie, Farul Constanța a anunțat oficial transferul său.

Farul Constanța a anunțat transferul lui Valentin Țicu

Va fi a treia echipă din România pentru care evoluează fotbalistul crescut la Ploiești. La Constanța, Țicu ar urma să fie antrenat de Ioan Ovidiu Sabău, cel care a preluat echipa după salvarea de la retrogradare.

„Valentin Țicu este începând de astăzi jucătorul Farului.

Mult succes în alb-albastru, Vali!”, a transmis Farul.

Vali Țicu a evoluat în nouă partide pentru Dinamo în stagiunea recent încheiată, în care ”câinii” au fost aproape de accederea în preliminariile Conference League, dar au fost eliminați la baraj de FCSB (1-2).

Farul Constanța, în această perioadă de mercato

Antrenor - Ioan Ovidiu Sabău (nou)

Veniri - Eddy Sylvestre (Dunkerque / gratis), Valentin Țicu (Dinamo / gratis), Tony Njike (QRM / gratis), Ionuț Cercel (FCSB / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Ianis Croitoru (AFC Câmpulung), Darius Grosu (AFC Câmpulung), David Păcuraru (Chiajna), Vlad Rafailă (Betis Deportivo), Nicolas Popescu (Steaua), Fabinho (Chiajna), Darius Păun (Gura Humorului), David Dincă (CS Dinamo), Andre Seruca (Slima Wanderers), Mario Aioanei (Academica Balș)

Plecări - Gabriel Iancu, Ionuț Larie (contracte încheiate), Jovan Markovic (FC Botoșani / gratis)

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