Valentin Țicu (25 de ani) a fost transferat de Dinamo pentru a doua parte a sezonului precedent și a concurat pentru postul de titular cu Raul Opruț.

Fostul căpitan de la Petrolul a fost pus pe liber după o jumătate de sezon, dar va continua în Superliga României. În cursul zilei de miercuri, 1 iulie, Farul Constanța a anunțat oficial transferul său.

Farul Constanța a anunțat transferul lui Valentin Țicu

Va fi a treia echipă din România pentru care evoluează fotbalistul crescut la Ploiești. La Constanța, Țicu ar urma să fie antrenat de Ioan Ovidiu Sabău, cel care a preluat echipa după salvarea de la retrogradare.

„Valentin Țicu este începând de astăzi jucătorul Farului.

Mult succes în alb-albastru, Vali!”, a transmis Farul.