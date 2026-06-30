După două sezoane în care a câștigat titlul, FCSB a bifat o stagiune extrem de modestă. A ratat accederea în play-off și a salvat sezonul prin barajul pus la dispoziție pentru echipele din play-out.

Gruparea roș-albastră a învins-o în primul meci pe FC Botoșani, scor 4-3, și pe Dinamo, scor 2-1, în al doilea meci și va juca, așadar, în turul doi preliminar UEFA Europa Conference League în noul sezon.

FCSB, pe cale să mai piardă un jucător în această vară: ”Dacă prinde transferul va fi un pas uriaș pentru el”

FCSB a pierdut o ”sumedenie” de jucători la finalul sezonului. Darius Olaru, Lukas Zima, Alexandru Maxim, Ionuț Cercel, Baba Alhassan, Mamadou Thiam, Daniel Graovac, David Kiki și Vlad Chiricheș nu vor mai face parte din lotul roș-albaștrilor în următoarea stagiune.

Iar clubul patronat de Gigi Becali ar putea să mai piardă un jucător. E vorba despre portarul Ștefan Târnovanu, dorit de Mirel Rădoi la Gaziantep, în primul eșalon al Turciei

Florin Niță, care a evoluat la echipa respectivă când a fost ”principal” Marius Șumudică, consideră că transferul la Gaziantep pentru Târnovanu poate însemna un pas mare în carieră pentru goalkeeperul roș-albaștrilor.

”Pentru Fane, dacă ar prinde acest transfer ar fi un pas foarte mare pentru el și pentru viitorul lui. Îmi doresc pentru el, că îmi este și prieten. L-aș sfătui dacă poate să facă pasul să îl facă fără niciun regret!

A jucat la FCSB și a făcut o treabă foarte bună. A câștigat trofee acolo și eu cred că e momentul pentru el și pentru cariera lui să facă pasul acesta.

(n.r. E un campionat care i s-ar potrivi?) Eu zic că i s-ar potrivi, dar depinde doar de el cum se acomodează. Eu zic că i s-ar potrivi, pentru că e un băiat muncitor și ar merita”, a spus Florin Niță pentru Pro TV și Sport.ro.

Târnovanu se află la FCSB din iarna lui 2020, când a fost adus del a ACSM Poli Iași pentru 350.000 de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 300.000. Acum, el este cotat de Transfermarkt la 3 milioane.

Portarul a bifat 207 apariții în poarta lui FCSB, a încasat 230 de goluri și a terminat 71 de partide fără gol primit. În 18,500 de minute bifate în echipamentul roș-albaștrilor, el a văzut 17 cartonașe galbene și două cartonașe roșii.