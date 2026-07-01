Au dat lovitura! Transferul de la Rapid a impresionat imediat: „Ieșit din comun”

Au dat lovitura! Transferul de la Rapid a impresionat imediat: „Ieșit din comun” Superliga
SPORT.RO
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Victor Angelescu a vorbit despre transferurile realizate de Rapid în această vară.

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Rapid a rezolvat mutările lui Graovac, Kodor și Kamara, iar cei trei au plecat în cantonamentul din Austria al echipei conduse de Costel Gâlcă.

Giuleștenii speră să aibă un sezon mult mai bun decât cel trecut, iar noiile transferuri să îi ajute în lupta la titlu.

Victor Angelescu, impresionat de noul jucător al Rapidului: „Ieșit din comun”

Victor Angelescu a vorbit despre jucătorii semnați de Rapid în această vară și l-a scos în evidență pe Jason Kodor, adus Lecce. 

Președintele Rapidului a subliniat fizicul impresionant pe care îl are atacantul cu înălțime de 1,95 la 20 de ani.

(n.r. Despre Graovac) Am vorbit cu impresarul lui, Marius a vorbit cu jucătorul, nu există probleme. Graovac ştie bine campionatul românesc, ocupă două posturi, şi fundaş central, şi fundaş dreapta. Noi avem o problemă cu Manea şi cineva trebuie să acopere şi poziţia aia, şi atunci ne-am orientat spre Graovac. A fost ideea lui Bilaşco. Îl cunoşteam bine de la loturile naţionale.

(n.r. Despre Kodor) E un jucător care ni s-a părut interesant, are un fizic interesant pentru vârsta lui, sper să se adapteze repede. Pentru vârsta lui are un fizic ieşit din comun, nu e firav. Pancu îl ştia, îl ştia şi băiatul domnului Şucu, sunt prieteni.

(n.r. Despre Kamara) E la un nivel foarte bun, ţinând cont de accidentarea avută. L-am văzut la amical şi cred că e într-o formă bună. Sper să capete ritmul în amicale, dar arată bine”, a transmis Victor Angelescu la Prima Sport.

Kodor a plecat cu Rapid în cantonament

Jason Kodor face parte din delegația Rapidului care a plecat luni spre Austria. Giuleștenii vor disputa aici patru partide amicale, după cum urmează:

  • Dinamo Kiev / 02.07.2026, 18:00 (ora României) - HF-Stadion Bad Wimsbach (Sportstraße 17, 4654 Bad Wimsbach)
  • Rapid Viena /05.07.2026, 18:15 (ora României) -Forstenlechner Arena Perg (BerndWakolbinger-Str. 1, 4320 Perg)
  • FC Kosice /08.07.2026, 18:30 (ora României) -Zaunergroup Arena Ansfelden (Friedhofstrasse 4, 4052 Ansfelden)
  • Slovan Liberec /09.07.2026, 18:30 (ora României) -Raiffeisen Arena Rohrbach-Berg (Hopfengasse 17, 4150 Rohrbach)
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