Vicecampioana mondială s-a impus prin golurile marcate de Kylian Mbappe (45, 74) şi Bradley Barcola (53), dar putea câştiga şi mai clar, având în vedere numărul de ocazii (inclusiv două bare) şi statistica (11-2 şuturi pe poartă).

"Cea mai bună echipă a câştigat, felicitări Franţei. Trebuia să fim perfecţi şi, chiar dacă am fi fost perfecţi, nu ştiu dacă am fi reuşit", a spus Potter la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul partidei de la East Rutherford.

Graham Potter: ”Franța are cei mai buni jucători”

"Nu este nicio ruşine să pierzi în faţa Franţei. Au fost cei mai buni şi au jucători de foarte înalt nivel", a adăugat el.

Selecţionerul Suediei a subliniat în repetate rânduri calitatea echipei franceze, în special a lui Mbappe, care a marcat două din cele trei goluri din meci, şi a lui Olise, care a oferit două pase decisive.

"Kylian este un jucător de foarte înalt nivel. Golul său a fost un exemplu de viteză. Felul în care şutează este de primă clasă', a recunoscut tehnicianul englez.

Referitor la Olise, jucătorul lui Bayern München, Potter a precizat că îi cunoştea deja calităţile excelente din perioada în care juca în Anglia, la Crystal Palace.

"Ne-a încântat. Am putut vedea calitatea lui. Este capabil să joace pe ambele flancuri, să ofere pasele finale, pasele decisive care duc la goluri... Este fantastic să-l vezi jucând", a declarat el, scrie Agerpres.

Graham Potter: ”Nu am văzut nicio echipă mai bună decât ei”

Potter a vorbit pozitiv despre începutul meciului al Suediei şi a regretat primul gol al lui Mbappe, care a venit chiar înainte de pauză. "Nu am văzut nicio echipă mai bună decât ei", a afirmat el.

Cu toate acestea, Potter a subliniat că pleacă "mândru" de jucătorii săi şi de călătoria pe care au parcurs-o, dar în acelaşi timp "dezamăgit" pentru că spera ca Suedia să meargă mai departe în turneu.

"Jucătorii au dat totul, au lucrat ca o echipă. A fost o experienţă fantastică şi trebuie să luăm cu noi ceea ce am învăţat", a mai spus Graham Potter, care speră ca participarea la Cupa Mondială 2026 va servi drept "bază" pentru ca Suedia să continue să evolueze.