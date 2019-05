"Va pricepeti la fotbal ca sa va spun ce am invatat de la Teja?" Reactia ciudata lui Romario Benzar la o intrebare simpla

FCSB incheie sezonul cu un meci fara nicio miza. Campioana CFR Cluj vine duminica pe National Arena.

Romario Benzar nu a vrut sa vorbeasca prea mult despre plecarea lui Teja si s-a limitat sa spuna doar ca avut multe lucruri de invatat de la omul care i-a fost antrenor in ultimele luni.

Cand a fost rugat sa spuna ce a invatat de la Teja, Benzar i-a raspuns jurnalistei cu o rautate gratuita, adresandu-se de fapt tuturor jurnalistilor prezenti in sala.

"Am invatat multe, nu pot sa dau detalii. Te pricepi... va pricepeti la fotbal ca sa va dau detaliile?"

Un alt jurnalist prezent in sala i-a atras atentia ca remarca este nepotrivita, iar Benzar si-a cerut scuze.

"Da, asa este, si imi cer scuze."

"Am pierdut titlu cu echipele mici"



Romario Benzar spune ca jucatorii sunt principalii vinovati pentru punctele pierdute de FCSB cu Chiajna, Voluntari sau Dunarea Calarasi.

"Am pierdut multe puncte cu echipele mai mici, care ne-au costat. Este vina noastra, a celor care intram pe teren."

"Principala vina este la noi, la jucatori, noi intram pe teren si trebuie sa fim mai motivati cu echipele mici. Un titlu se castiga cu echipele mici. In playoff am avut un parcurs relativ bun, dar ne-au costat punctele pierdute in fata echipelor mici."