GOLAAAZOOO BANEL! Reusita fantastica din lovitura libera a lui Nicolita impotriva celor de la FCSB II! Unde a putut sa trimita mingea! VIDEO

Echipa secunda a celor de la FCSB e pe loc retrogradabil in liga a 3-a.

Banel Nicolita a reusit un gol fantastic in meciul pierdut de echipa sa, CS Faurei, in fata satelitului celor de la FCSB. Banel a inscris din lovitura libera in prima repriza si FCSB II era aproape de retrogradare!

In repriza secunda au venit insa 4 goluri ale celor de la FCSB II, cea care a castigat cu 5-2. In ultima etapa a seriei a 4-a din liga a 3-a, FCSB II joaca impotriva celor de la Medgidia si o victorie o duce cel putin pe loc de baraj pentru mentinerea in liga a 3-a.

Rapid a reusit deja promovarea din aceasta serie si a castigat vineri inca un meci, 3-2 pe terenul celor de la Inainte Modelu.