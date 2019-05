Surpriza totala! Unde ar putea sa ajunga Nicolae Stanciu, dupa ce a fugit de la Al Ahli

Nicolae Stanciu risca o amenda uriasa dupa ce a plecat din Arabia Saudita fara sa aiba permisiunea clubului.

Internationalul roman, Nicolae Stanciu, trece printr-o situatie extrem de dificila cu o luna inainte de dubla Romaniei cu Norvegia si Malta. Transferat in iarna de Al Ahli, Stanciu a marcat 2 goluri in 10 partide in Arabia Saudita, insa inainte de ultima etapa a luat decizia sa paraseasca tara, fara acceptul clubului!

Stanciu risca o amenda uriasa, el acuzand ca nu a incasat vreun ban de cand a mers la Al Ahli. Conducerea clubului a anuntat ca acest lucru este fals si ca a contactat un avocat. Stanciu cere sa-i fie reziliat contractul, lucru dificil in conditiile in care arabii au platit 10 milioane de euro in iarna pentru a-l aduce.

Variantele lui Stanciu

Presa din Cehia scrie despre situatia fostului jucator de la Sparta Praga si anunta ca cea mai probabila destinatie pentru acesta este Major League Soccer! Conform celor de la iDNES, Stanciu ar reprezenta o varianta pentru cele 2 mari echipe din Praga, Sparta si Slavia, insa America reprezinta destinatia cu cele mai mari sanse.