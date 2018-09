Asta e momentul asteptat de Rege: Ianis, vedeta in presa internationala: "Tanarul Hagi a marcat un gol olimpic!" VIDEO

Ianis Hagi atrage atentia lumii cu reusita din partida cu Bosnia.

Numele Hagi e dus mai departe in fotbal de Ianis, cel care le-a adus aminte romanilor de faimoasa reusite ale lui Gica Hagi in tricoul Romaniei. Ianis a marcat direct din corner in partida cu Bosnia, iar nationala U21 s-a impus cu 2-0. Echipa antrenata de Mirel Radoi e extrem de aproape de prima calificare la campionatul european dupa 20 de ani!

Reusita lui Hagi a fost preluata de presa internationala, care noteaza reusita superba petrecuta chiar sub ochii tatalui sau.

"Ianis Hagi a marcat un gol nebun direct din corner, sub ochii tatalui sau" - Gazzetta dello Sport;

"Gol olimpic pentru Ianis Hagi, despre care toata lumea vorbeste" - Marca;

"Fiul lui Gheorghe Hagi a inscris un gol incredibil, direct din corner, in victoria nationalei de tineret a Romaniei in meciul cu Bosnia" - Daily Mail;

"Fostul jucator al Fiorentinei a marcat direct din corner, profitand si de nesiguranta portarului advers" - Sky Sport.

Scouterii Benficai l-au urmarit pe Ianis Hagi din tribune la partida de la Ovidiu. Portughezii au avut ce vedea. Ianis a reusit si pasa decisiva de la celalalt gol si a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren.