VIDEO! Reactia fantastica a lui Gica Hagi dupa golul lui Ianis DIRECT DIN CORNER! Ce a facut cand a vazut unde s-a dus mingea

Neinvinsa in grupa de calificare pentru Euro 2019, Romania este aproape de calificare.

Romania a invins ambele contracandidate la calificarea la turneul final in decurs de cateva zile - dupa 2-1 in Portugalia, a venit si succes cu 2-0 in fata Bosniei, cea care are tot 19 puncte, la fel ca Romania, insa un meci in plus disputat.

Portugalia are 16 puncte din 8 partide - astfel, 4 puncte din partidele cu Tara Galilor (12 octombrie) si Liechtenstein (16 octombrie) ar insemna calificarea de pe primul loc! Golul de 2-0 in fata Bosniei a fost reusita lui Ianis Hagi, direct din corner!

Tatal jucatorului care poarta numarul 10 la nationala de tineret si-a pus mainile in cap cand a vazut reusita lui Ianis! Si mama jucatorului a aplaudat executia superba! Reusita lui Ianis nu a fost intamplatoare.

"Din prima repriza m-am gandit sa dau la poarta din corner, dar am asteptat vantul. In repriza secunda am stiut ca vantul e de partea mea" a spus Ianis Hagi dupa partida.