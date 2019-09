UTA - DINAMO, CUPA ROMANIEI: Prunea nu e multumit: "Nu e o tragere buna pentru noi! Cupa e obiectiv major!" 

Dinamo vrea Cupa dupa ce a debutat catastrofal in campionat!

Cu Dusan Uhrin pe banca, Dinamo are doua victorii la rand, iar Florin Prunea ii linisteste pe suporteri: situatia echipei se va imbunatati, iar aceasta se va lupta pentru un trofeu: Cupa Romaniei. Dinamo a avut o tragere dificila in 16-imi, acolo unde a picat cu UTA Arad in deplasare.

"Din punctul meu de vedere, nu e o tragere buna, se va juca in conditii speciale. UTA e o echipa cu 5 victorii din 6 etape, este o echipa buna din liga a doua, deplasarea e lunga, dar o tratam cu maxima importanta, cupa e un obiectiv important pentru noi. Probabil nu se va juca la Arad daca va fi meci televizat. Cupa Romaniei e un trofeu si calificarea in cupele europene. E un obiectiv major si o sa-l tratam ca atare", a spus Prunea la PROX.

