VIDEO | GOL FABULOS reusit de un jucator dat afara de Dinamo in vara! Si-a calificat echipa in optimile Cupei

Un jucator dat afara de Dinamo a marcat un gol spectaculos.

Reda Jaadi, mijlocasul in varsta de 24 de ani de care Dinamo a vrut sa scape cu orice pret, a ajuns in Maroc. Jaadi joaca acum pentru FUS Rabat si a marcat un gol fabulos in meciul din 16-imile Cupei contra celor de la Mouloudia Oujda. Reusita lui Jaadi a venit in minutul 88 si i-a calificat pe cei de la FUS Rabat in optimile Cupei.

Reda Jaadi a prins doar 19 meciuri la Dinamo si a marcat un gol. Jaadi a mai evoluat in cariera la Standard Liege, Mechelen si Antwerp inainte de a veni la Dinamo in iarna acestui an. In vara, imediat dupa incheierea editiei trecute de campionat, Jaadi a plecat de la Dinamo.