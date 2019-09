Se vinde Dinamo: "Vom avea un nou actionar majoritar!" Negoita a batut palma cu Claudiu Florica

Ionut Negoita si Claudiu Florica au batut pelma pentru actiunile lui Dinamo.

Dinamo va avea un sef nou in cateva saptamani, anunta Radio Dinamo 1948! Ionut Negoita si Claudiu Florica s-au inteles in privinta pretului pentru pachetului majoritar de actiuni, anunta sursa citata.



"Dinamo va avea actionar majoritar nou in cateva saptamani"



"Dupa cum stiti deja, Claudiu Florica negociaza de cateva luni preluarea clubului de la Ionut Negoita. Omul de afaceri a ramas singurul in cursa pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni si astazi cei doi au avut intalnirea decisiva. Pana acum s-au analizat documentele financiare-contabile ale clubului si astazi urma sa se discute termenii financiari.

Din informatiile Radio Dinamo1948, Ionut Negoita si Claudiu Florica au batut palma si s-au inteles asupra termenilor financiari finali, urmand ca in cateva saptamani sa se semneze actele. Astfel, era Negoita se apropie de final si in cateva saptamani, Dinamo va avea un nou actionar majoritar!!!", anunta Radio Dinamo 1948.

Cine e Claudiu Florica

Claudiu Florica e un atacerist care a intrat in fotbal in urma cu 5 ani cand a lansat Regal Sport Club din Bucuresti, club care avea si un parteneriat cu academia lui Atletico Madrid. Echipa a ajuns in 2018 la CSA Steaua, noua echipa a Armatei, iar in prezent si-a schimbat numele si se numeste ACS Centrul de Performanta Rapid Bucuresti. Claudiu Florica a fost partener de afaceri cu Calin Popescu Tariceanu si a fost implicat in celebru dosar Microfost care a trimis in spatele gratiilor mai multi deminitari si afaceristi romani.