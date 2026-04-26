Formația pregătită de Răzvan Lucescu rămâne cu cele patru trofee interne cucerite în mandatele sale, ratând șansa de a adăuga o nouă Cupă a Greciei în palmares. La finalul partidei decise în prelungiri, tehnicianul a recunoscut că echipa traversează o perioadă dificilă și a pus scăderea de formă pe seama problemelor de lot.

Răzvan Lucescu explică decăderea echipei

Tehnicianul a subliniat că dificultățile au început încă din iarnă, fiind cauzate de indisponibilități. „Toată această perioadă a început la mijlocul lunii februarie, pierzând jucători, energie, forță din cauza accidentărilor. Jucam un fotbal excelent, dar cu atâtea absențe, echipa a devenit o echipă diferită. Când dintr-un grup de jucători cheie mai mulți dintre ei lipsesc pentru o perioadă lungă de timp, atunci e diferit”, a transmis antrenorul în vârstă de 57 de ani.

Jucătorii lui PAOK Salonic au cedat la capătul unui meci-maraton, încasând golul decisiv în minutul 105+4. Potrivit antrenorului român, echipa și-a pierdut concentrarea după ce adversarii au restabilit egalitatea.

„Psihologia joacă un rol. Eram în avantaj, aveam ocazii, dar după 1-1, ne-am pierdut încrederea, felul în care ne arătam jocul. Ne-am pierdut energia. Am revenit după 1-2, după ceva ce nu era fotbal. Pot spune că am făcut din nou un pas înapoi, pentru că golul de 2-3 a fost un cadou”, a mai spus Lucescu.

În condițiile în care și titlul pare o țintă ratată, liderul AEK Atena având un avans de opt puncte cu patru etape rămase de disputat, Lucescu și-a asumat întreaga responsabilitate pentru situația actuală a echipei de pe locul secund.

„Este o realitate dură. Când ceva merge prost, pierdem totul, uităm să jucăm. Este o înfrângere rușinoasă, o noapte rușinoasă. Eu sunt cel responsabil și eu trebuie să gestionez această situație”, a concluzionat antrenorul.