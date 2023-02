Gigi Becali (64 de ani) a oferit un nou interviu în care a comentat mai multe subiecte legate de echipa sa. Întrebat dacă ar urma și alte transferuri la echipa sa, patronul FCSB a răspuns fără să stea pe gânduri.

Gigi Becali, despre transferuri: ”Nu mă interesează să dau bani”

După ce a anunțat în urmă cu mai multe luni că nu are gând să mai investească bani în fotbal, Gigi Becali a spus, din nou, același lucru, cu mențiunea că ar putea să investească dacă echipa sa va câștiga titlul în acest sezon.

„Sunt jucători, dar nu are rost să vorbesc acum. La ora asta nu mă interesează să dau bani. În play-off sau dacă luăm campionatul, normal că faci investiții, 3-4 jucători, dar așa nu. Eu nu mă hazardez”, a spus Gigi Becali.

Lista cu jucătorii plecați de la FCSB în iarnă:

Ianis Hagi - Universitatea Cluj (împrumutat)

Rachid Bouhenna - Ionikos Nikeas (cedat)

Răzvan Ducan - FC Botoșani (cedat)

Marco Dulca - Chindia (cedat)

Bogdan Rusu - CS MIoveni (cedat)

Ovidiu Perianu - Chindia (împrumutat)

Andrei Dumiter - FC Voluntari (cedat)

Alexandru Musi - Poli Iași (împrumutat)

Radu Boboc - contract reziliat

FCSB se pregătește pentru meciul cu CFR Cluj

FCSB a pierdut meciul disputat pe teren propriu, împotriva celor de la Farul (2-3) și a rămas pe locul patru în clasament, cu 41 de puncte. De partea cealaltă, constănțenii au acumulat 48 de puncte și sunt pe locul doi, la două puncte distanță de liderul CFR Cluj.

Vicecampioana se va duela în această etapă chiar cu liderul CFR, în Gruia, iar o înfrângere o poate duce la 12 puncte distanță de principala rivală la titlu din ultimii ani, echivalentul a șase puncte în play-off.

Pentru meciul cu CFR, FCSB nu poate conta nici pe Joyskim Dawa (26 de ani), care a primit cartonașul roșu în meciul cu Farul și va fi suspendat în următoarea etapă. Mihai Pintilii ar putea miza pe cuplul de fundași centrali Joonas Tamm - Iulian Cristea, ultimul revenit recent după accidentarea care l-a ținut departe de gazon mai bine de jumătate de an.

„Așa a vrut Dumnezeu... să nu se mâhnească nașul meu. Dacă era chestiune de joc, era o problemă, dar noi am controlat tot jocul. Părerea mea e că golul 3 a fost valabil. Plus de asta, am avut multe ocazii, mingea a fost numai la noi. E adevărat, am făcut niște greșeli la schimbări.

Nu trebuia băgat Omrani. El a dat și autogolul... și chestiunea aia, dai din partea asta și se duce mingea încolo, a lovit cu tibia. Așa a fost să fie, nu e problemă. Cui să reproșez schimbările? Mie! (n.r - râde). Păi, îmi reproșez dacă e să-mi reproșez!”, a spus Gigi Becali.

