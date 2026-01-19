Ultimul act al competiției găzduite chiar de Maroc s-a transformat într-un scenariu de film, cu răsturnări de situație, proteste vehemente și un final incandescent. Senegalul a cucerit trofeul, dar tensiunea a atins cote paroxistice în minutele de final ale timpului regulamentar.



Arbitrul a anulat un gol al „Leilor din Teranga” în minutul 90+4, iar imediat după, gazdele au primit o lovitură de la 11 metri în urma unui fault comis de Diouf asupra starului Brahim Diaz. Jucătorii senegalezi au părăsit terenul în semn de protest, dar au revenit pentru a vedea cum Diaz execută lamentabil penalty-ul. În prelungiri, Pape Gueye a marcat golul izbăvitor care a dus Cupa la Dakar.



Ousmane N'Doye, fostul favorit al tribunelor din Ștefan cel Mare și Vaslui, a trăit meciul la intensitate maximă. Acesta consideră că arbitrajul a fost tendențios, menit să avantajeze țara gazdă cu orice preț.



„Au făcut tot posibilul ca trofeul să rămână în Maroc”



Fostul internațional senegalez a explicat cum a trăit finala și a criticat dur maniera în care a fost condusă de la centru partida, susținând cu tărie că reușita anulată compatrioților săi a fost perfect regulamentară.



„Este o mare bucurie aici. Nu am dormit deloc azi-noapte. Nu a dormit nimeni pe aici, s-a petrecut non-stop, bucuria e foarte mare. Dar finalul a fost unul urât. Au făcut tot posibilul ca trofeul să rămână acolo, în Maroc! Au făcut tot posibilul ca să destabilizeze echipa Senegalului, dar nu au reușit.



Nu a fost frumos ce s-a întâmplat pe final. A refuzat arbitrul un gol de-al nostru, care a fost valabil. Apoi, penalty a fost, nu e o problemă. Senegal nu vorbește de penalty, ci de modul în care ne-au refuzat golul nostru. Ei au vrut să ne fure! Noi am dat un gol normal și ei au refuzat”, a spus N'Doye, potrivit Digisport.



Fostul mijlocaș, care se pregătește acum pentru o carieră de antrenor, a comentat și momentul tensionat în care naționala Senegalului a ieșit de pe gazon înainte de executarea penalty-ului marocanilor.



„Am fost și la școală, pentru că vreau să devin antrenor, și știu ce înseamnă arbitrajul. Au vrut doar să tragă un semnal de alarmă, pentru că ne-au furat! Nu s-a pus problema să nu mai revină în teren. A fost doar un protest. Toată lumea ne respectă pentru ce am făcut în finală”, a mai transmis senegalezul.



N'Doye rămâne o figură emblematică pentru fotbalul românesc, având la activ 185 de meciuri, 32 de goluri și 4 pase decisive în primul eșalon, unde a îmbrăcat tricourile unor echipe precum Dinamo, FC Vaslui, Astra sau ASA Târgu Mureș.

