După 22 de etape, nici FCSB, nici CFR Cluj nu ocupă loc de play-off și sunt șanse destul de mari ca cel puțin una dintre ele să încheie sezonul regulat între primele șase echipe.

Andrei Nicolescu a decis: FCSB sau CFR, în play-off?!

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, este de părere că lupta pentru ultima poziție de play-off se va decide între FCSB și CFR Cluj.

Concret, oficialul ”Câinilor Roșii” crede că meciul direct, programat în etapa cu numărul 23 din Superliga, ar putea fi decisiv. Nicolescu este de părere că echipa care va pierde acest meci va rata orice șansă de a se mai califica în play-off.

”Cred că dacă o echipă câştigă, cealaltă nu mai are şanse la play-off”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport, acolo unde se afla și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

