GALERIE FOTO Universitatea Craiova, gata de derby-ul cu Dinamo! Elevii lui Mirel Rădoi au ajuns la stadion

Universitatea Craiova, gata de derby-ul cu Dinamo! Elevii lui Mirel Rădoi au ajuns la stadion Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova - Dinamo se joacă vineri, de la ora 21:00.

TAGS:
Universitatea CraiovaSuperligaDinamoMirel Radoi
Din articol

Derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo, din runda a 11-a a Superligii, va avea loc vineri, de la ora 21:00 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Elevii lui Mirel Rădoi au ajuns la stadion și sunt gata de derby

Universitatea Craiova a ajuns la stadionul Ion Oblemneco înaintea duelului cu Dinamo, iar liderul Superligii este hotorât să își ia revanșa după înfrângerea din etapa trecută.

  • Screenshot 2025 09 26 193651
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start:

  • Universitatea Craiova: Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Assad, Baiaram
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Mărginean, Cîrjan - Musi, Perica, Karamoko

Universitatea Craiova - Dinamo, de la 21:00, în direct pe Sport.ro

De obicei, Superliga noastră programează cel mai așteptat meci al rundei pentru duminică seară. În acest weekend însă, avem excepția de la regulă. Pentru că cel mai atractiv duel din etapa cu numărul 11, Universitatea Craiova – Dinamo, se joacă diseară, de la ora 21.00.

Partida de pe „Ion Oblemenco“ aduce față în față două rivale de tradiție care, după mult timp, ajung la meciul direct într-un moment foarte bun pentru ambele grupări. Craiova lui Rădoi e pe primul loc în clasament, în timp ce trupa lui Kopic e în grupul principalelor urmăritoare, la 4 puncte distanță. 

În aceste condiții, Universitatea Craiova – Dinamo se anunță un duel incendiar, partida urmând a fi oferită, în format LIVE TEXT, de Sport.ro, de la ora 21.00.

ARTICOLE PE SUBIECT
Cine arbitrează derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo
Cine arbitrează derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo
Universitatea Craiova &ndash; Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii &bdquo;vibrează&ldquo; cu ochii pe clasament
Universitatea Craiova – Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii „vibrează“ cu ochii pe clasament
Universitatea Craiova - Dinamo, azi, de la 21:00. Echipele probabile, cote echilibrate la pariuri, cine arbitrează partida. Analiza lui Dan Chilom
Universitatea Craiova - Dinamo, azi, de la 21:00. Echipele probabile, cote echilibrate la pariuri, cine arbitrează partida. Analiza lui Dan Chilom
ULTIMELE STIRI
Universitatea Craiova &ndash; Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii &bdquo;vibrează&ldquo; cu ochii pe clasament
Universitatea Craiova – Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii „vibrează“ cu ochii pe clasament
Guardiola l-a convins și a semnat! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2030 cu Manchester City
Guardiola l-a convins și a semnat! Contract până în 2030 cu Manchester City
Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga
Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga
&Icirc;n așteptarea meciului cu FCSB din Europa League, au făcut-o praf pe campioana Rom&acirc;niei: &rdquo;O echipă plină de jucători mediocri!&rdquo;
În așteptarea meciului cu FCSB din Europa League, au făcut-o praf pe campioana României: ”O echipă plină de jucători mediocri!”
Suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca &icirc;n calificările pentru Cupa Asiei! FIFA, măsuri drastice
Suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei! FIFA, măsuri drastice
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Universitatea Craiova &ndash; Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii &bdquo;vibrează&ldquo; cu ochii pe clasament

Universitatea Craiova – Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii „vibrează“ cu ochii pe clasament

Guardiola l-a convins și a semnat! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2030 cu Manchester City

Guardiola l-a convins și a semnat! Contract până în 2030 cu Manchester City

Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga

Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga

&Icirc;n așteptarea meciului cu FCSB din Europa League, au făcut-o praf pe campioana Rom&acirc;niei: &rdquo;O echipă plină de jucători mediocri!&rdquo;

În așteptarea meciului cu FCSB din Europa League, au făcut-o praf pe campioana României: ”O echipă plină de jucători mediocri!”

Suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca &icirc;n calificările pentru Cupa Asiei! FIFA, măsuri drastice

Suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei! FIFA, măsuri drastice

Revenire de senzație la Dinamo! E titular &icirc;n meciul cu Universitatea Craiova

Revenire de senzație la Dinamo! E titular în meciul cu Universitatea Craiova



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova &ndash; Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii &bdquo;vibrează&ldquo; cu ochii pe clasament
Universitatea Craiova – Dinamo, ACUM pe Sport.ro! Oltenii „vibrează“ cu ochii pe clasament
Guardiola l-a convins și a semnat! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2030 cu Manchester City
Guardiola l-a convins și a semnat! Contract până în 2030 cu Manchester City
Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga
Are interzis la transferuri, dar a mai adus un jucător! Anunțul echipei din Superliga
TAS a dat verdictul! C&acirc;ți bani ia, de fapt, FCSB pentru transferul lui Florinel Coman
TAS a dat verdictul! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru transferul lui Florinel Coman
Erik Lincar s-a lămurit: &rdquo;E principala candidată la promovarea &icirc;n Superligă&rdquo;
Erik Lincar s-a lămurit: ”E principala candidată la promovarea în Superligă”
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!