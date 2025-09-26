Universitatea Craiova a ajuns la stadionul Ion Oblemneco înaintea duelului cu Dinamo, iar liderul Superligii este hotorât să își ia revanșa după înfrângerea din etapa trecută.

Derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo, din runda a 11-a a Superligii, va avea loc vineri, de la ora 21:00 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Universitatea Craiova - Dinamo, de la 21:00, în direct pe Sport.ro

De obicei, Superliga noastră programează cel mai așteptat meci al rundei pentru duminică seară. În acest weekend însă, avem excepția de la regulă. Pentru că cel mai atractiv duel din etapa cu numărul 11, Universitatea Craiova – Dinamo, se joacă diseară, de la ora 21.00.

Partida de pe „Ion Oblemenco“ aduce față în față două rivale de tradiție care, după mult timp, ajung la meciul direct într-un moment foarte bun pentru ambele grupări. Craiova lui Rădoi e pe primul loc în clasament, în timp ce trupa lui Kopic e în grupul principalelor urmăritoare, la 4 puncte distanță.

În aceste condiții, Universitatea Craiova – Dinamo se anunță un duel incendiar, partida urmând a fi oferită, în format LIVE TEXT, de Sport.ro, de la ora 21.00.

