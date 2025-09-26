Cele două formații se află în vârful clasamentului, Craiova pe prima poziție, iar Dinamo pe 3, despărțite de 4 puncte.

Echipa lui Rădoi are un golaveraj de 19-10, în timp ce trupa lui Kopic are un golaveraj de 16-9.



Dinamo a câștigat ultimul meci împotriva Craiovei pe 24 August 2024, scor 2-1. La București.



Universitatea Craiova - Dinamo | Echipe probabile



Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Matei, Baluta, Cicaldau, Bancu, Baiaram,



Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Matei, Baluta, Cicaldau, Bancu, Baiaram, Dinamo: Epassy, Sivis, Boateng, Stoianov, Oprut, Milanov, Gnahore, Carjan, Armstrong, Karamoko, Musi



Cea mai recentă confruntare din SuperLigă a fost pe 24 mai 2025, atunci când Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1.

Universitatea Craiova - Dinamo | Principalele cote



Casele de pariuri prevăd o partidă foarte echilibrată, și acordă următoarele cote la victorie:



Universitatea Craiova: 2.30

Egal: 3.55

Dinamo. 3.25



Se așteaptă un meci cu puține goluri, ambele formații având o medie de maxim un gol încasat pe meci.



Ambele echipe marchează - 1.78



In ultimele 10 întâlniri directe, Craiova conduce cu 8-1!



Rădoi are două victorii directe contra lui Zeljko Kopic



Adrian Viorel Cojocaru va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,90 cartonașe galbene, și 0,27 roșii.

