Cele două formații se află în vârful clasamentului, Craiova pe prima poziție, iar Dinamo pe 3, despărțite de 4 puncte.
Echipa lui Rădoi are un golaveraj de 19-10, în timp ce trupa lui Kopic are un golaveraj de 16-9.
Dinamo a câștigat ultimul meci împotriva Craiovei pe 24 August 2024, scor 2-1. La București.
Universitatea Craiova - Dinamo | Echipe probabile
- Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Matei, Baluta, Cicaldau, Bancu, Baiaram,
- Dinamo: Epassy, Sivis, Boateng, Stoianov, Oprut, Milanov, Gnahore, Carjan, Armstrong, Karamoko, Musi
Cea mai recentă confruntare din SuperLigă a fost pe 24 mai 2025, atunci când Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1.
Universitatea Craiova - Dinamo | Principalele cote
Casele de pariuri prevăd o partidă foarte echilibrată, și acordă următoarele cote la victorie:
- Universitatea Craiova: 2.30
- Egal: 3.55
- Dinamo. 3.25
- Se așteaptă un meci cu puține goluri, ambele formații având o medie de maxim un gol încasat pe meci.
- Ambele echipe marchează - 1.78
In ultimele 10 întâlniri directe, Craiova conduce cu 8-1!
Rădoi are două victorii directe contra lui Zeljko Kopic
Adrian Viorel Cojocaru va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,90 cartonașe galbene, și 0,27 roșii.
Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează