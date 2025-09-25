Au fost anunțați arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a 11-a a Superligii.

FC Hermannstadt - FC Argeş, vineri, de la ora 18.00



Arbitri: George Găman - Radu Ghinguleac, Raul Ghiciulescu - Cătălin Buşi

Camera VAR: Iulian Dima, Valentin Porumbel

Observatori: Marcel Savaniu, Marin Barbu

Universitatea Craiova - Dinamo, vineri de la ora 21.00



Arbitri: Adrian Cojocaru - Florian Alexandru Vişan, Ioan Alexandru Corb - Iulian Călin

Camera VAR: Andrei Chivulete, Cosmin Bojan

Observatori: Cristina Babadac, Romulus Chihaia

Mirel Rădoi, conferință explozivă, la Craiova: „Să plece acasă!“



Mirel Rădoi (44 de ani) suflă și-n iaurt, după ce a pățit, la Craiova, în play-off-ul campionatului trecut. Atunci, echipa sa a fost în lupta pentru titlu, după care, brusc, a venit o prăbușire care a năruit acest vis.

În acest sezon, oltenii au un start lansat în Superliga noastră, dovadă și faptul că, după 10 etape, echipa e pe primul loc, la patru puncte de principalele urmăritoare. Problema e că, în weekend, a venit eșecul neașteptat de la Galați: 0-1 cu Oțelul.

Rezultatul l-a pus pe gânduri pe Mirel Rădoi. Pentru că acesta a simțit că jucătorii și-au pierdut concentrarea pe măsură ce se apropie debutul european al echipei, în Conference League. Aici, prima partidă e programată pentru 2 octombrie, de la ora 22.00, cu Rakow, în Polonia. Doar că, înaintea acestei deplasări, Craiova are un meci mare cu Dinamo (mâine, ora 21.00).

Pornind de aici, Rădoi a lansat un avertisment tăios către elevii săi.

„Cea mai importantă partidă este cea cu Dinamo acum. Oricine vrea să se gândească la Rakow, în Conference League, să vină la mine să spună, să plece acasă, să petreacă timpul cu familia. Dacă nu e concentrat pentru meciul cu Dinamo nu va fi în lotul pentru această partidă. Cel mai important meci este cel cu Dinamo în acest moment. Pe mine mă interesează doar meciul cu Dinamo, acum sper că nici pe ei, pentru că asta îi va costa prezenţa în lot“, a spus tehnicianul de 44 de ani.

