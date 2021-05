Universitatea Craiova - CFR Cluj, LIVE de la 21:30 | Ultima sansa pentru echipa lui Ouzounidis in lupta la titlu! CFR vine dupa infrangerea cu Sepsi

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Universitatea Craiova are nevoie de o victorie pentru a mai pastra sanse matematice la titlu, insa moralul oltenilor nu este foarte bun. Echipa lui Ouzounidis nu a mai castigat de patru meciuri si are trei infrangeri consecutive in campionat.

De cealalta parte, CFR Cluj vine dupa infrangerea cu Sepsi de pe teren propriu si e obligata sa castige pentru a se distanta de FCSB in clasament. Ardelenii au 45 de puncte, in timp ce ros-albastrii au cu un punct mai putin. Craiova se afla pe locul 3, cu 37 de puncte.

In meciul tur, Craiova s-a impus cu 2-1, prin golurile inscrise de Ivan si Tudorie, in timp ce singurul gol al ardelenilor a fost marcat de Sigurjonsson.