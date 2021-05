Vestea care ii va intrista pe fanii olteni! Universitatea Craiova va trebui sa mai astepte pana la primul meci cu suporterii in tribune

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca suporterii se vor putea intoarce pe stadioane incepand cu 15 mai.

Anuntul presedintelui a creat o adevarata isterie in Liga 1, iar mai multe cluburi au anuntat deja ca sunt gata sa primeasca suporterii pe stadioane.

Dintre echipele care isi doresc cel mai mult ca suporterii sa le fie alaturi se numara si Universitatea Craiova, care si-a exprimat deja intentia de a disputa meciul cu CFR Cluj, de pe "Ion Oblemenco", cu suporteri in tribune.

In ciuda etuziasmului care i-a cuprins pe olteni, este greu de crezut ca meciul programat sambata, de la ora 21.30, se va putea disputa cu fani in tribune. Gazeta Sporturilor scrie ca dupa anuntul presedintelui, MTS si Ministerul Sanatatii vor trebui sa dea un ordin comun prin care sa se modifice actualul protocol care nu permite accesul fanilor in tribune.

Intalnirea dintre cele doua ministere va avea loc in aceasta seara, iar dupa aceea urmeaza ca ordinul de modificare a protocolului sa fie publicat in Monitorul Oficial. Deci mai sunt de parcurs cateva etape pana cand va putea fi permis accesul suporterilor in tribune.

Este de asteptat ca fanii sa nu se intoarca pe stadioane incepand cu acest weekend.