Propunere incredibila a lui Dragomir pentru FCU Craiova inainte de meciul cu Rapid: "Ei sunt promovati deja! Mi-ar placea sa ajunga amandoua in Liga 1!"

Fostul sef de la LPF a vorbit despre promovarea echipei lui Adrian Mititelu in Liga 1.

FCU Craiova a promovat matematic in Liga 1, cu doua etape inainte de final. In urmatorul meci o vor intalni pe Rapid, iar echipa antrenata de Mihai Iosif mai are nevoie de un punct pentru a-i urma pe olteni in Liga 1.

Dimitru Dragomir a tinut sa il felicite pe Eugen Trica, pe care il considera principalul responsabil pentru succesul echipei.

"Tata, mie mi-a zis cineva, nu ii dau numele, sa il urmaresc pe Trica asta. Mi-a zis ca are stofa de antrenor, iar astia de la FRF ar cam trebui sa stea si ei cu ochii pe el pentru ca eu il vad foarte util. E tare tipicar in tot ceea ce face la echipa, stie sa isi mobilizeze jucatorii, e toba de fotbal si pune mult suflet in aceasta meserie, iar daca el nu revenea la Craiova promovarea era in aer rau de tot pentru olteni", a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport

Fostul presedinte LPF nu vede o problema ca in Oltenia sunt doua echipe care isi atribuie numele Universitatii Craiova. Dragomir ii sfatuieste pe baietii lui Trica sa fie blanzi in meciul cu Rapid, fratii lor de suferinta.

"Acum in Craiova sunt doua Universitatea, care este problema? Lumea se schimba, ba, nene! Ce echipa as vrea eu sa mearga cu Craiova in Liga 1? Rapid!

Daca oltenii sunt baieti destepti ii pot face pe rapidisti frati pe viata pentru ei. Vor avea si ei niste prieteni buni prin Bucuresti pentru toata viata lor. Rapidul a plecat tot din tarana si de pe maidane la fel ca cei de la Craiova.

Oltenii sunt promovati deja si mi-ar placea ca ambele echipe sa mearga in Liga 1. Ambele echipe au galerii mari, iar pentru fotbalul romanesc conteaza mult acest lucru. M-am saturat sa vad echipe cu 10 suporteri prin Liga 1", a dezvaluit Dumitru Dragomir.

Fostul sef al Ligii are un avertisment si pentru finantatorul Craiovei, Mihai Rotaru, caruia ii prevede o viata grea cu Mititelu in Liga 1.

"V-am spus, acum sunt doua Universitatea in Craiova, iar daca Rotaru nu a luat campionatul in acesti 6-7 ani, dupa ce a revenit Mititelu in Liga 1 o sa ii fie si mai greu.

Acolo rivalitatea o sa fie mare de tot, iar daca Mititelu asta are bani si ii baga tot in fotbal o sa isi faca o echipa tare de tot. Eu unul am cam terminat scandalul cu Mititelu si am vazut ca nici baiatul lui nu m-a mai atacat", a declarat Dumitru Dragomir.