Alegeri Federația Română de Handbal | Mariana Tîrcă: "Ne tot învârtim în jurul cozii"

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat clubul Universitatea Craiova cu 7.500 de lei ca urmare a incidentelor de la meciul cu Rapid, din play-off-ul Superligii.

Amendată dictată de FRF către Universitatea Craiova

Sancţiunea a fost decisă din cauza comportării neregulamentare a spectatorilor, conform unui articol din Regulamentul Disciplinar privind „Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea”.

„Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de acelaşi tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ faţă de cea aplicată anterior”, arată articolul respectiv, citat de news.ro.

Echipele utilizate în Universitatea Craiova - Rapid

Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid, în 19 aprilie, pe teren propriu, scor 1-0, în etapa a cincea a play-off-ului Superligii.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de către Al Hamlawi în minutul 47.