Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat clubul Universitatea Craiova cu 7.500 de lei ca urmare a incidentelor de la meciul cu Rapid, din play-off-ul Superligii.
Sancţiunea a fost decisă din cauza comportării neregulamentare a spectatorilor, conform unui articol din Regulamentul Disciplinar privind „Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea”.
„Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de acelaşi tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ faţă de cea aplicată anterior”, arată articolul respectiv, citat de news.ro.
Echipele utilizate în Universitatea Craiova - Rapid
Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid, în 19 aprilie, pe teren propriu, scor 1-0, în etapa a cincea a play-off-ului Superligii.
Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de către Al Hamlawi în minutul 47.
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, Cicâldău, Mekvabishvili (Al. Creţu 90'), Bancu - D. Matei (Băsceanu 77'), Al-Hamlawi (Nsimba 70'), Baiaram (Samuel Teles 77'). Antrenor: Filipe Coelho
- Rapid: Aioani – Onea (Cr. Manea 79'), Paşcanu, Kramer, Borza – T. Christensen (Hazrollaj 79'), K. Keita, Grameni - Moruţan (Al. Dobre 68'), Koljic (D. Paraschiv 46'), Petrila (Talisson 68'). Antrenor: Costel Gâlcă
- Cartonaşe galbene: Samuel Teles 82', L. Popescu 90+2' / Paşcanu 90+2'
- Arbitri: Szabolcs Kovacs - Mihai Marica, George Neacşu
- Arbitri VAR: Cătălin Popa - Cristina Trandafir