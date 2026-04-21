Universitatea Craiova l-a transferat pe portarul portughez, Joao Goncalves.

Formația din Bănie a ajuns la un acord cu goalkeeperul lusitan, iar acesta a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon competiţional, a precizat clubul din Bănie pe pagina de Facebook.

Portarul de 25 de ani a mai evoluat în ţara sa natală, la Boavista Porto şi AFS, ultima clasată în Primeira Liga, de care s-a despărţit în ianuarie.

Potrivit Agerpres, Universitatea a făcut această mutare după ce doi dintre portarii săi s-au accidentat, ucraineanul Pavlo Isenko şi Silviu Lung jr.