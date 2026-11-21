După meci, Marius Șumudică și-a luat rămas-bun de la elevii săi, iar Andrei Cordea a confirmat faptul că Șumudică nu va mai fi antrenorul echipei.

Marius Șumudică a făcut anunțul despre plecarea de la CFR Cluj

Apoi, la microfon și-a făcut apariția și tehnicianul, dar declarațiile sale nu au mai fost la fel de convingătoare când a venit vorba despre plecarea de la CFR. Șumudică a anunțat că se confruntă cu o problemă gravă care nu mai suportă amânare și că trebuie să ia o decizie în următoarele zile în legătură cu viitorul său la echipa din Gruia.

Cu toate acestea, Șumudică nu a spus clar dacă va pleca sau nu de la CFR Cluj, deși atitudinea sa din timpul meciului, dar și declarațiile pe care le-a oferit par să încline balanța spre prima variantă.

”Vreau să felicit jucătorii pentru ceea ce au făcut. Eu când am atras atenția că va fi un meci greu, toată lumea râdea de mine. Am avut multe ocazii, n-am reușit să marcăm și am trăit cu emoții finalul. Îmi felicit jucătorii pentru cele 19 puncte făcute împreună. Am urcat până pe locul 8, e o realizare pentru mine. Nu am decât să le mulțumesc, să mulțumesc conducerii formate din Zăvăleanu, Copilu, Deac.

M-au susținut necondiționat, am doar cuvinte de laudă pentru ei. Am niște probleme personale pe care va trebui să le rezolv. Nu mai necesită amânare. Dacă la începutul jocului le-am spus jucătorilor că ar trebui să joace acest joc dacă au respect pentru mine, ca și cum ar fi ultimul meu meci. Ăsta a fost mesajul pe care l-am spus. V-am spus că am niște probleme personale care necesită rezolvarea lor. Trebuie să iau o decizie, să merg la București și să iau o decizie, nu aș vrea să dezvolt acum. Felicitări conducerii, felicitări jucătorilor, felicitări suporterilor.

Eu fac un pas în spate, nu vreau să apar și să fiu în prim-plan. Nu sunt modest, dar ăsta e adevărul. Dacă mă puneți în Liga 4, nu știu dacă pot face ceva. E clar că am avut ceva materie primă. Locul 8 e chiar ok. Va trebui să iau o decizie într-o zi-două. Nu vreau să dezvălui ce probleme am, dar trebuie să ajung neapărat la București. Nu știu dacă vom fi depunctați, este strict o decizie personală. Nici nu știu ce să vă spun, este o problemă gravă pe care trebuie să o rezolv”, a spus Marius Șumudică după meci.