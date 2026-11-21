Marius Șumudică s-a decis să demisioneze după CFR Cluj - Oțelul Galați 3-2, duel contând pentru etapa a 16-a din Superligă.

Bilanțul lui Marius Șumudică la CFR Cluj

Revenit pe 14 august 2026, Marius Șumudică și-a încheiat al doilea mandat la CFR Cluj după doar 15 meciuri, în care a înregistrat șase victorii, patru remize și cinci înfrângeri.

În total, CFR-ul lui Șumudică a avut o medie de 1,47 de puncte obținute pe partidă și un golaveraj negativ de 20-22.

Antrenorul în vârstă de 55 de ani i-a urcat pe „feroviari” până pe locul opt în Superligă. Este o poziție slabă pentru tradiția ardelenilor, însă cel puțin decentă raportată la problemele financiare ale clubului.

Andrei Cordea, către Marius Șumudică: „Îi mulțumim pentru tot”

Golgheterul Andrei Cordea, cu opt goluri în sezonul curent al primului eșalon, a anunțat plecarea lui Șumudică după CFR Cluj - Oțelul.

„Îmi pare rău și pentru Mister că a plecat. Nu știu dacă mai vine la interviu, și-a luat la revedere de la noi, îi mulțumim. Ne-am simțit foarte bine alături de el și îi mulțumim pentru tot.

(n.r - Știați deja, v-a spus ceva?) Ne-a spus astăzi, ne-a dat ceva de înțeles înainte de meci, dar nu a zis că va pleca 100%. Ne-a spus acum după meci și îi mulțumim pentru tot” - au fost cuvintele lui Cordea.

Explicația antrenorului

Ulterior, Marius Șumudică a transmis că se confruntă cu o probleme personale grave.

„Am niște probleme personale pe care va trebui să le rezolv. Nu mai necesită amânare. Dacă la începutul jocului le-am spus jucătorilor că ar trebui să joace acest joc dacă au respect pentru mine, ca și cum ar fi ultimul meu meci. Ăsta a fost mesajul pe care l-am spus. V-am spus că am niște probleme personale care necesită rezolvarea lor. Trebuie să iau o decizie, să merg la București și să iau o decizie, nu aș vrea să dezvolt acum. Felicitări conducerii, felicitări jucătorilor, felicitări suporterilor.

Eu fac un pas în spate, nu vreau să apar și să fiu în prim-plan. (...) Va trebui să iau o decizie într-o zi-două. Nu vreau să dezvălui ce probleme am, dar trebuie să ajung neapărat la București. Nu știu dacă vom fi depunctați, este strict o decizie personală. Nici nu știu ce să vă spun, este o problemă gravă pe care trebuie să o rezolv”, a declarat Marius Șumudică, la finalul jocului contra Oțelului.

Marius Șumudică a mai pregătit-o pe CFR Cluj între 06.07.2021 și 26.08.2021. Atunci a demisionat după ce „feroviarii” au fost eliminați din preliminariile Europa League de Steaua Roșie Belgrad (0-4 în tur și 1-2 în returul din Gruia), deși în campionat avea nouă victorii din nouă meciuri.

Ardelenii au câștigat în stagiunea respectivă Superliga sub comanda lui Edward Iordănescu, iar Șumudică și-a trecut în CV titlul, deoarece a lăsat echipa pe primul loc.