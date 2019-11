Mourinho, primele poze cu tricoul lui Tottenham! Fanii londonezilor sunt ingrijorati de situatia clubulului: "Cerem sa stim de ce a fost concediat Pochettino!"

Mourinho a fost prezentat oficial la Tottenham, la nici 24 de ore dupa demiterea lui Pochettino.

Clublul londonez a postat in urma cu putin timp, primele poze oficiale cu Mourinho si tricoul de joc al lui Tottenham.

Potrivit celor de la Independent, fanii nu sunt deloc incantati de decizia clublui si au trimis o scrisoare oficiala, prin care cer explicatii.

"Exista in mod evident ingrijorari cu privire la modul in care Jose si consiliul executiv al clubului nostru vor lucra impreuna si suntem siguri ca toti fanii ar aprecia o mai mare claritate cu privire la modul in care oficialii vad aceasta relatie functionand in practica. Intrebarile legate de politica de transferuri si salarii sunt pertinente, la fel cum cerem in continuare sa stim de ce a fost concediat Mauricio Pochettino! Incurajam clubul sa comunice planurile de viitor si sa aiba o politica transparenta fata de fani. Speram la un viitor plin de succese si vcare sa respecte identitatea unica a clubului Tottenham Hotspur", au transmis fanii prin scrisoarea oficiala.

Mourinho le-a antrenat ultima oara pe Chelsea si Manchester United, tot din Premier League. La Chelsea a fost in perioada 2013/2015, iar la United in perioada 2016/2018. La niciunul dintre cele doua cluburi Mourinho nu a reusit sa isi termine contractul, parasind echipa in luna decembrie a lui 2015, respectiv 2018.

Fanii sunt ingrijorati de lipsa de rezultate a lui Mourinho din ultima perioada si vor sa stie care este proiectul pe termen lung din spatele acestei numiri:

"Clubul nostru trebuie sa se asigure ca nu se va gasi intr-o pozitie asemanatoare in doi sau trei ani si trebuie sa auzim de la Consiliul de Administratie care este proiectul pe termen lung din spatele acestei numiri. Speram ca traditiile fanilor Spurs sa fie pretuite in continuare", au mai spus fanii.