Cel mai dorit SOMER din lume! GOANA dupa Pochettino: cei 3 giganti care lupta sa-l aiba dupa ce Tottenham l-a dat afara

Mauricio Pochettino si-a luat cateva luni de pauza dupa despartirea de Tottenham Hotspur.

Argentinianul de 47 de ani n-are insa liniste. Ii suna aproape incontinuu telefonul! The Sun sustine ca Pochettino e dorit de milionarii din Manchester, City si United, precum si de Real Madrid. Toate vor ca Poch sa fie omul care duce clubul la nivelul urmator dupa ce era actualilor manageri se incheie.

Pep Guardiola e tot mai aproape sa plece de la City, in timp ce Solskjaer nu e deloc sigur de postul sau pe Old Trafford. Chiar daca Real si-a revenit in ultimele saptamani dupa startul slab de sezon, Zidane n-are nici el liniste pe Bernabeu. Pochettino le-a transmis oamenilor sai ca il intereseaza doar echipele din Manchester in vederea unei reveniri in Premier League. Tocmai atractia fata de Anglia l-a facut si sa nu-i dea un raspuns ferm lui Florentino Perez, care ar fi vrut sa aiba angajamentul lui Pochettino va ca prelua echipa dupa Zidane.

Pochettino le-a antrenat in cariera pe Espanyol, Southampton si Tottenham. Cu Spurs a ajuns in finala Champions League, pe care a pierdut-o in fata lui Liverpool (0-2).