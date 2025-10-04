GALERIE FOTO Cele mai tari imagini din ”meciul de polo” Unirea Slobozia - Dinamo: ”Nu se poate vorbi de fotbal”

Cele mai tari imagini din &rdquo;meciul de polo&rdquo; Unirea Slobozia - Dinamo: &rdquo;Nu se poate vorbi de fotbal&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dnitre Unirea Slobozia și Dinamo (0-1) a deschis etapa cu numărul 12 din Superliga României.

TAGS:
unirea slobozia - dinamoUnirea SloboziaDinamo
Din articol

O ploaie torențială a făcut ca terenul să fie impracticabil la Clinceni, acolo unde Unirea Slobozia dispută meciurile de pe teren propriu. În partea secundă, Stipe Perica a reușit să marcheze unicul gol al partidei, după ce a reluat cu capul un șut ratat al lui Andrei Mărginean.

Dinamo marcase și golul de 2-0, prin Alexandru Musi, dar reușita a fost anulată pentru un henț la Alberto Soro. Totuși. Dinamo a luat cele trei puncte și a urcat, temporar, pe locul doi, cu 23 de puncte.

Cele mai tari imagini din ”meciul de polo” Unirea Slobozia - Dinamo

  • Unirea slobozia dinamo bucuresti superliga superbet 3102025 14
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Terenul le-a dat mari bătăi de cap fotbaliștilor ambelor echipe. Chiar și Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, s-a revoltat și a susținut că meciul nu trebuia să se dispute.

„Suntem bucuroși, în primul rând, că am ieșit sănătoși, terenul a fost foarte greu. Chiar am rămas uimit, înainte de meci vorbeam cu domnul arbitru și mi-a spus că terenul este practicabil. Nu mi s-a părut deloc. 

Consider că și cei de acasă ar fi vrut să vadă un meci de calitate, dar nu mai contează, bine că am luat cele 3 puncte. Nu se poate vorbi despre fotbal după acest meci, a fost un meci de luptă, mingi lungi, pe un teren impracticabil”, a spus Cătălin Cîrjan, după meci.

În următoarea etapă din Superligă, după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, Dinamo va juca derby-ul cu Rapid pe Arena Națională, în timp ce Unirea Slobozia se va deplasa la Craiova pentru meciul cu Universitatea.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar
ARTICOLE PE SUBIECT
Danny Armstrong, furios după Slobozia - Dinamo: &rdquo;Condiții nebune! A fost foarte greu&rdquo;
Danny Armstrong, furios după Slobozia - Dinamo: ”Condiții nebune! A fost foarte greu”
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Giovanni Becali după ce CSA a cerut 20 de milioane de euro pentru Steaua: E o sumă mică!
Reacția lui Giovanni Becali după ce CSA a cerut 20 de milioane de euro pentru Steaua: "E o sumă mică!"
Priviți c&acirc;t &icirc;ncă se mai poate! Penalty-ul ratat devenit gol din acțiune a decis soarta unui meci din Serie A
Priviți cât încă se mai poate! Penalty-ul ratat devenit gol din acțiune a decis soarta unui meci din Serie A
Mihaela Cambei, &rdquo;like a warrior&rdquo;! Reacția Federației Internaționale de Haltere după aurul cucerit de rom&acirc;ncă
Mihaela Cambei, ”like a warrior”! Reacția Federației Internaționale de Haltere după aurul cucerit de româncă
Reacția antrenorului de la Rizespor după ce echipa sa a făcut scor, iar Mihăilă a marcat un gol spectaculos
Reacția antrenorului de la Rizespor după ce echipa sa a făcut scor, iar Mihăilă a marcat un gol spectaculos
Se pregătește transferul la FCSB: &rdquo;Pe o sumă colosală&rdquo;
Se pregătește transferul la FCSB: ”Pe o sumă colosală”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După lovitura primită la Inter, Chivu anunță: M-am decis &icirc;n proporție de 90%

După lovitura primită la Inter, Chivu anunță: "M-am decis în proporție de 90%"

Primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! &rdquo;Scăpăm de el&rdquo;

Primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! ”Scăpăm de el”

&Icirc;ncă o naturalizare pentru naționala Rom&acirc;niei! &rdquo;Va juca &icirc;n calificările pentru Campionatul Mondial&rdquo;

Încă o naturalizare pentru naționala României! ”Va juca în calificările pentru Campionatul Mondial”

Gigi Becali a dezvăluit c&acirc;t plătește anual pentru salariile jucătorilor de la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit cât plătește anual pentru salariile jucătorilor de la FCSB

O poză c&acirc;t o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial

O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial

Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Alibec după răbufnirea atacantului: &rdquo;Păi ce faci, mă?&rdquo;

Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Alibec după răbufnirea atacantului: ”Păi ce faci, mă?”



Recomandarile redactiei
Se pregătește transferul la FCSB: &rdquo;Pe o sumă colosală&rdquo;
Se pregătește transferul la FCSB: ”Pe o sumă colosală”
Priviți c&acirc;t &icirc;ncă se mai poate! Penalty-ul ratat devenit gol din acțiune a decis soarta unui meci din Serie A
Priviți cât încă se mai poate! Penalty-ul ratat devenit gol din acțiune a decis soarta unui meci din Serie A
Mihaela Cambei, &rdquo;like a warrior&rdquo;! Reacția Federației Internaționale de Haltere după aurul cucerit de rom&acirc;ncă
Mihaela Cambei, ”like a warrior”! Reacția Federației Internaționale de Haltere după aurul cucerit de româncă
Reacția antrenorului de la Rizespor după ce echipa sa a făcut scor, iar Mihăilă a marcat un gol spectaculos
Reacția antrenorului de la Rizespor după ce echipa sa a făcut scor, iar Mihăilă a marcat un gol spectaculos
Gigi Becali, derapaj &icirc;n direct la adresa lui Burleanu și război cu FRF: Ești sclavul nostru! Facem Adunare Generală la Ligă
Gigi Becali, derapaj în direct la adresa lui Burleanu și război cu FRF: "Ești sclavul nostru! Facem Adunare Generală la Ligă"
Alte subiecte de interes
Unirea Slobozia - Dinamo 0-1 | Trei puncte pentru echipa lui Zeljko Kopic
Unirea Slobozia - Dinamo 0-1 | Trei puncte pentru echipa lui Zeljko Kopic
Cristi Pulhac face praf un jucător de la Dinamo: &rdquo;Trebuie să caute unul mai bun&rdquo;
Cristi Pulhac face praf un jucător de la Dinamo: ”Trebuie să caute unul mai bun”
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | Lupii galbeni i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

&ldquo;Actrița&rdquo; AI care a creat panică și indignare &icirc;n r&acirc;ndul actorilor &ldquo;adevărați&rdquo; de la Hollywood: &ldquo;Este &icirc;nfricoșător!&rdquo;

protv “Actrița” AI care a creat panică și indignare în rândul actorilor “adevărați” de la Hollywood: “Este înfricoșător!”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
(EN) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!