Dinamo marcase și golul de 2-0, prin Alexandru Musi, dar reușita a fost anulată pentru un henț la Alberto Soro. Totuși. Dinamo a luat cele trei puncte și a urcat, temporar, pe locul doi, cu 23 de puncte.

O ploaie torențială a făcut ca terenul să fie impracticabil la Clinceni, acolo unde Unirea Slobozia dispută meciurile de pe teren propriu. În partea secundă, Stipe Perica a reușit să marcheze unicul gol al partidei, după ce a reluat cu capul un șut ratat al lui Andrei Mărginean.

Terenul le-a dat mari bătăi de cap fotbaliștilor ambelor echipe. Chiar și Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, s-a revoltat și a susținut că meciul nu trebuia să se dispute.



„Suntem bucuroși, în primul rând, că am ieșit sănătoși, terenul a fost foarte greu. Chiar am rămas uimit, înainte de meci vorbeam cu domnul arbitru și mi-a spus că terenul este practicabil. Nu mi s-a părut deloc.



Consider că și cei de acasă ar fi vrut să vadă un meci de calitate, dar nu mai contează, bine că am luat cele 3 puncte. Nu se poate vorbi despre fotbal după acest meci, a fost un meci de luptă, mingi lungi, pe un teren impracticabil”, a spus Cătălin Cîrjan, după meci.



În următoarea etapă din Superligă, după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, Dinamo va juca derby-ul cu Rapid pe Arena Națională, în timp ce Unirea Slobozia se va deplasa la Craiova pentru meciul cu Universitatea.

