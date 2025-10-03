Dinamo Kiev a fost învinsă de Crystal Palace cu 2-0, la Lublin (Polonia), în prima etapă din grupa unică din Conference League, goluri marcate de Daniel Munoz (31) și Eddie Nketiah (58).
Atacantul român Vladislav Blănuţă (23 de ani) a fost introdus pe teren în minutul 81 la ucraineni și a încercat poarta în puținele minute în care a jucat.
Conform Sofascore, care l-a notat cu 6.1, Blănuță a avut patru atingeri de balon, dintre care două au fost șuturi pe lângă poartă, iar celelalte două au fost mingi pierdute.
Coșmar fără sfârșit pentru Blănuță la Kiev! Mesajul dur afișat de ultrași
Atacantul român născut în Republica Moldova, transferat pentru 2,6 milioane de euro de la FC U Craiova, a fost din nou ținta propriilor suporteri la ultimul meci de campionat, în ciuda unei evoluții bune pe teren.
În partida nebună cu Karpaty Lviv, încheiată cu scorul de 3-3, Blănuță a fost titular și a contribuit la două dintre golurile echipei sale. Performanța sa nu i-a impresionat însă pe ultrașii din galeria lui Dinamo, care au afișat în prima repriză un banner cu un mesaj jignitor la adresa sa: "Blănuță este diavolul".
Fanii ucraineni nu au trecut peste acuzațiile mai vechi la adresa fotbalistului, care ar fi distribuit în trecut materiale pro-ruse pe platforma TikTok. Deși Blănuță a încercat să stingă conflictul și a transmis public că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia, se pare că gestul său nu a fost de ajuns pentru a calma spiritele în rândul suporterilor radicali.
Rezultatele și marcatorii din prima etapă din Conference League
Dinamo Kiev - Crystal Palace 0-2
Au marcat: Daniel Munoz 31, Eddie Nketiah 58.
Cartonaş roşu: Borna Sosa (Crystal) 76.
FC Noah - HNK Rijeka 1-0
A marcat: Nardin Mulahusejnovic 6.
Cartonaş roşu: Niko Jankovic (Rijeka) 29.
Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans 1-0
A marcat: Jesus Imaz Balleste 57.
Cartonaş roşu: Joseph Mbong (Hamrun) 62.
KuPS Kuopio - FC Drita 1-1
Au marcat: Piotr Parzyszek 74, respectiv Albert Dabiqaj 80.
Lausanne-Sport - Breidablik 3-0
Au marcat: Beyatt Lekweiry 7, Theo Bair 11, Gaoussou Diakite 33.
Lech Poznan - Rapid Viena 4-1
Au marcat: Luis Palma 14, Mikael Ishak 21, Taofeek Ismaheel 45+2, Leo Bengtsson 77, respectiv Andrija Radulovic 64.
Mikael Ishak a ratat un penalty în min. 34 (a apărat Niklas Hedl).
Omonia Nicosia - FSV Mainz 0-1
A marcat: Nadiem Amiri 75 - penalty.
Rayo Vallecano - KF Shkendija 2-0
Au marcat: Unai Lopez 28, Fran Perez 32.
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps FC 5-0
Au marcat: Nemanja Bilbija 12, Duje Dujmovic 21, Slobodan Jakovljevic 40, Vitalie Damaşcan 69, Leo Mikic 85.
AEK Larnaca - AZ Alkmaar 4-0
Au marcat: Waldo Rubio 25, Riad Bajic 54, Djordje Ivanovic 73, Marcus Rohden 83.
Cartonaş roşu: Alexandre Penetra (AZ) 2.
Aberdeen FC - Şahtior Doneţk 2-3
Au marcat: Jesper Karlsson 8 - penalty, Nicky Devlin 69, respectiv Iehor Nazarina 34, Lucas Ferreira 54, Pedro Henrique 60.
Fiorentina - SK Sigma Olomouc 2-0
Au marcat: Roberto Piccoli 27, Cher Ndour 90+5.
Legia Varşovia - Samsunspor 0-1
A marcat: Anthony Musaba 10.
NK Celje - AEK Atena 3-1
Au marcat: Franko Kovacevic 34, 55, 80, respectiv Dereck Kutesa 7.
Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova 2-0
Au marcat: Tomasz Pienko 47, Oskar Repka 80.
Cartonaş roşu: Vladimir Screciu (Universitatea) 53.
Shelbourne Dublin - BK Haecken 0-0
Slovan Bratislava - RC Strasbourg 1-2
Au marcat: Rahim Ibrahim 64, respectiv Alasana Yirajang (autogol) 26, Abdoul Ouattara 41.
Sparta Praga - Shamrock Rovers 4-1
Au marcat: Lukas Sadilek 33, Martin Suchomel 45, Asger Sorensen 50, Lukas Haraslin 90, respectiv Daniel Mândroiu 82.