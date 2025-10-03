Dinamo Kiev a fost învinsă de Crystal Palace cu 2-0, la Lublin (Polonia), în prima etapă din grupa unică din Conference League, goluri marcate de Daniel Munoz (31) și Eddie Nketiah (58).

Atacantul român Vladislav Blănuţă (23 de ani) a fost introdus pe teren în minutul 81 la ucraineni și a încercat poarta în puținele minute în care a jucat.

Conform Sofascore, care l-a notat cu 6.1, Blănuță a avut patru atingeri de balon, dintre care două au fost șuturi pe lângă poartă, iar celelalte două au fost mingi pierdute.

