Unde era Florinel Coman in perioada in care ar fi luat permisul de conducere in Ucraina! Meciurile pe care le-a jucat 'perla' lui Gigi Becali

Florinel Coman este implicat intr-un scandal care a facut inconjurul Romaniei.

Septarul lui FCSB a fost prins pe autostrada cu 165 de kilometri pe ora. El a aratat Politiei un permis de conducere din Ucraina, iar oamenii legii au considerat ca actul nu este valabil in tara noastra.

Permisul pe care l-a aratat a fost eliberat la sfarsitul anului 2019, dar cand a fost cautat in bazele de date, permisul nu apararea, pentru ca nu ar fi fost valid.

Examenul pentru permisul auto din Ucraina dureaza aproximativ doua luni, iar candidatul trebuie sa sustina doua probe teoretice si una practica. Politistii au fost pusi pe ganduri pentru ca era dificil ca Florinel Coman sa aiba rezindenta in Ucraina. Mai mult decat atat, Coman se afla in teren pentru FCSB in perioada cand ar fi luat permisul.

Meciurile pe care Florinel Coman le-a jucat in perioada septembrie – decembrie 2019 au fost publicate de Newsweek.ro. In aceasta perioada el ar fi trebuit sa fie in Ucraina pentru a da examenul pentru permis.

1 septembrie – Florinel Coman juca in meciul Viitorul – FCSB

10 septembrie – Florinel Coman juca pentru echipa nationala a Romaniei U21 in Danemarca si reusea sa marcheze un gol

15 septembrie – Florinel Coman juca in meciul Universitatea Craiova – FCSB si a primit un cartonas galben

29 septembrie – Florinel Coman marca in meciul cu Academica Clinceni

5 octombrie – Florinel Coman juca in meciul FCSB – Dinamo, marca un gol si era cel mai bun de pe teren

12 octombrie – Florinel Coman a jucat in meciul Insulele Feroe – Romania

3 noiembrie – „Mbappe de Romania” juca in meciul FCSB – Sepsi OSK

15 noiembrie – a jucat in meciul Romania – Suedia

19 noiembrie – Coman se afla pe teren la partida jucata de echipa nationala a Romaniei cu Spania, in deplasare

23 noiembrie – Florinel Coman era pe teren la partida FCSB – Astra Giurgiu

30 noiembrie – Florinel Coman juca in Voluntari – FCSB

6 decembrie – Florine Coman dadea gol in partida cu Gaz Metan

22 decembrie – Florinel marca impotriva Universitatii Craiova

Florinel Coman nu a jucat niciodata in Ucraina, iar din program reiese ca nu ar fi avut timp sa mearga in tara vecina pentru a sustine examenul.