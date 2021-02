BREAKING NEWS | Primele informatii despre discutiile lui Florinel Coman cu anchetatorii! Gigi Becali, suspectat de implicare in SCANDALUL momentului

Florinel Coman a fost prins conducand pe autostrada fara permis valabil in Romania.

O ancheta a fost inceputa dupa acest incident, iar oamenii legii l-au luat la intrebari pe Coman in legatura cu permisul. Anchetatorii l-au chestionat si despre o eventuala implicare a lui Gigi Becali in obtinerea permisului in Ucraina, insa fobtalistul a negat din start orice legatura a patronului cu aceasta fapta.

Lui Coman i s-a spus ca va primi o pedeapsa mai mica daca va colabora cu organele competente si va oferi informatii corecte si precise in vederea aplicarii legii.

Miza este prinderea grupului infractional care se presupune ca l-a ajutat pe atacant sa isi obtina permisul de conducere. Florinel Coman nu le-a putut oferi informatii prea utile anchetatorilor pana in acest moment al investigatiei, potrivit Fanatik.

Fotbalistul de la FCSB le-a spus politistilor ca a fost contactat pe internet pentru a primi actele false. Si, foarte important, 'perla' lui Becali a declarat ca nu ii cunoaste pe cei care i-au dat respectivele documente.