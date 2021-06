Un rival din Liga 1 spera ca FCSB sa faca performanta in Europa: "Sa aduca bani in Romania, ca sa mai luam si noi"

FCSB va evolua in Conference League.

Valeriu Iftime, finantatorul FC Botosani si un apropiat de-al lui Gigi Becali crede ca FCSB nu va avea aceeasi valoare daca Florin Tanase va pleca. De asemenea, seful de la Botosani spera ca FCSB sa faca performanta in Europa.

Motivul e simplu, clubul sau vinde an de an jucatori la FCSB, ia o calificare in Europa i-ar aduce, indirect, venituri suplimentare:

"S-a vazut ca FCSB a scazut si fara Man. Orice jucator care pleaca de la ei... trebuie sa aiba puterea de regenerare, sa vina altii in loc. FCSB are suficient de multe talente ca sa faca o echipa redutabila.

Depinde de atmosfera si de constructia din interiorul clubului. Ei au suficient de oameni buni, talentati. Oricum, daca pleaca Tanase, e greu de inlocuit.

Daca ar pleca Morutan, ar fi greu de inlocuit. Dar au suficiente resurse. As vrea ca FCSB sa fie buni in Europa, sa aduca bani in Romania, ca sa mai luam si noi", a declarat Valeriu Iftime, pentru Look Sport.