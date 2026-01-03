Dimitar Penev, antrenorul legendar care a condus naționala Bulgariei spre cea mai mare performanță din istoria sa, locul 4 la Campionatul Mondial din 1994, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani.



Anunțul a fost făcut sâmbătă de Federația Bulgară de Fotbal, care a precizat că Penev a murit după o lungă suferință.



A murit Dimitar Penev, selecționerul Generației de Aur a Bulgariei



Considerat cel mai mare antrenor bulgar al secolului 20, Dimitar Penev rămâne o figură emblematică a fotbalului din țara vecină.



Sub comanda sa, Bulgaria a ajuns până în semifinalele Cupei Mondiale din SUA, fiind învinsă de Italia, scor 1-2, înainte de a pierde finala mică în fața Suediei. Rezultatul din 1994 rămâne și astăzi cel mai bun din istoria fotbalului bulgar.



Ca jucător, Penev a evoluat ca fundaș central timp de 13 ani la CSKA Sofia, pentru care a bifat peste 360 de meciuri oficiale și a câștigat 13 trofee interne.



A strâns 90 de selecții la echipa națională și a participat la trei Campionate Mondiale, în 1966, 1970 și 1974, fiind desemnat de două ori Fotbalistul Anului în Bulgaria.



După retragerea din activitate, în 1977, Penev a avut o carieră impresionantă de antrenor.



A preluat naționala Bulgariei în 1991 și a modelat celebra „Generație de Aur”, din care făceau parte jucători precum Hristo Stoichkov.



Sub conducerea sa, Bulgaria a obținut victorii memorabile la CM 1994, inclusiv contra Germaniei și Argentinei.

