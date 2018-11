Urmeaza CUTREMURUL la FCSB?! Risc IMENS pentru club dupa dezvaluirile momentului

Oficial antidoping: "Ultimul caz de dopaj prin autohemoterapie a dus la suspendarea pe viata a antrenorului!"

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

FCSB detine un aparat care poate ajuta la doparea prin autohemoterapie, adica oxigernarea si ozonificarea sangelui prin transfuzii.

Valentina Alexandrescu, director in cadrul ANAD, a declarat pentru Sport.ro ca "am vazut materialul in presa, cu tratamentul de ozonoterapie al jucatorilor de la FCSB. Am vazut ca asta au declarat sportivii si factura era pentru asta. Ozonoterapia nu este interzisa, este o metoda permisa, dar controversata. In schimb, autohemoterapia este o metoda interzisa. Dar inca nu am vazut vreo declaratie ca ar fi facut cineva autohemoterapie. Dar e greu de demonstrat, trebuie flagrant sau autodenunt. Noi am mai avut un caz de autohemoterapie, in scandalul de la kaiac, dar a fost pe baza declaratiilor. Doamna doctor Clara Patrugan a declarat ca le-a facut autohemoterapie sportivilor sai, ca a manipulat sangele. Comisia de audieri l-a suspendat pe viata pe antrenor. S-a dus la Comisia de Apel, a fost mentinuta decizia, iar la CAS (n.r. - Court of Arbitration for Sport) s-a constatat ca fapta exista, deci incalcarea reglementarilor antidoping s-a produs, insa pedeapsa a fost diminuata pana la 6 ani.

Detinerea aparatului Ozonosan nu este o problema, atata timp cat nu recurgi la un tratament interzis. Problema este sa nu aplici metode interzise, care nu sunt permise sportivilor. In 2016, noi am facut prelevat 30 de probe de sange de la echipele de fotbal, nu exclusiv de la aceasta echipa. Dar nu ne ajuta aceste probe prea mult pentru depistarea autohemoterapiei, ci trebuie sa ne semnaleze sportivii, doctorii sau antrenorii daca au facut transfuzii. Daca s-a recurs la dopaj, la autohemoterapie, asteptam denuntul sportivilor. Astazi am luat si noi act de aceste fapte si o sa decidem ce facem in acest caz".



De ce sunt acuzati cei de la FCSB

Conform European Investigative Collaborations (EIC), citat de Gsp, exista o factura emisa de o clinica din Bucuresti, condusa de medicul Stefan Tiron catre clubul FC FCSB si descoperita in baza de date Football Leaks, pentru suma de 1.800 de lei in schimbul unui tratament de "ozonoterapie". Sedinta pentru 18 persoane ar fi avut loc in martie 2016, cu 5 zile inaintea meciului cu Astra Giurgiu, castigat de echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf cu 2-0, intr-un duel important pentru titlu. Potrivit listei negre a Agentiei Mondiale Antidoping (WADA) "este interzisa orice forma de manipulare intravasculara a sangelui sau a componentelor sangelui prin orice mijloc fizic sau chimic", iar o oxigenare artificiala a sangelui ar putea fi incadrata la dopaj, dar, daca o agentie antidoping vrea sa demonstreze folosirea autohemoterapiei, singura sansa este "sa-l prinda pe sportiv cu acul in vena".

De asemenea, tot in martie 2016, alta companie detinuta de acelasi medic, care le-a oferit tratamentul jucatorilor de la FCSB, a livrat un aparat care poate fi folosit pentru insuflatii rectale, injectii locale si sauna cu ozon, dar si pentru dopaj. "Aparatul Ozonosan era noua jucarie cumparata pentru ozonoterapie de clientul cu numarul 31.466. Adica de societatea SC Fotbal Club Steaua Bucuresti S.A. Potrivit prezentarii de pe site-ului producatorului, Ozonosan este <ideal pentru toate aplicatiile sistemice>. Aparatul a fost conceput pentru a putea livra la domiciliul pacientilor netransportabili toate metodele de ozonoterapie, inclusiv autohemoterapia. Procedura standard in autohemoterapie consta in scoaterea unei cantitati de sange cu ajutorul unui ac-fluture. Sangele este apoi amestecat intr-o sticla vidata, rezistenta la presiunea ozonului, cu un anticoagulant. Aparatul Ozonosan genereaza un amestec de gaz format din oxigen medical (96%) si ozon (4%) care este sterilizat si apoi amestecat incet cu sangele timp de 10 minute pentru a impiedica formarea de spuma. Sangele oxigenat si ozonificat este apoi reintrodus in donator pentru o perioada de 20 de minute", se dezvaluit in articolul respectiv.



Dopajul de la lotul national de kaiac a implicat si manipularea sangelui

Marele scandal care a ingenuncheat una dintre cele respectate discipline sportive din Romania, prin neregulile de la lotul national de kaiac, a avut cateva puncte comune cu dezvaluirile de acum. Dupa demonstrarea folosirii meldoniumului si al hormonului de crestere, s-a ajuns la declaratii despre manipulari de sange, ozonificare si autohemoterapie. Acuzatiile au fost probate de doi fosti componenti ai lotului olimpic, Alin Anton si Dan Costea, dar si de doctorita Clara Patrugan, care a explicat ce insemnau procedurile respective, autohemotransfuzia minora si majora. Adica scoaterea unei cantitati de sange din vena, ozonificarea la un aparat special, precum cel detinut de FCSB, si reintroducerea lui in organism, avand ca efect imbunatatirea artificiala a performantelor sportivului. Asa cum fotbalistii de la FCSB au recunoscut sub protectia anonimatului pentru Gsp, si kaiacistii au admis ca au recurs la ozonificari rectale. Sportivii care au trecut prin tratamentele cu ozon ar fi platit din propriul buzunar in jur de 1.500 de lei de persoana pentru 10 sedinte.

In 2018, doar 17 teste antidoping pentru fotbal

Valentina Alexandrescu spune ca in acest an, s-au efectuat doar 17 testari la echipele de fotbal, desi au avut lot sute de meciuri in Romania, toate fiind platite de agentie, in timp ce LPF si cluburile nu au comandat niciunul suplimentar. "In acest an, in 2018, nu am primit nicio comanda pentru controale antidoping suplimentare de la o alta structura sportiva. Singurule probe sunt cele care au fost facute in planul de testare antidoping al Agentiei. Anul acesta am facut 17 testari, din ianuarie pana acum. Am facut in afara competitiei, pentru ca incepand cu acest an punem accent mai mare pe testele in afara competitiei. Si mai avem programate. Este un criteriu de testare si conform standardului international pentru testare si investigatii, trebuie sa punem accent pe testarile in afara competitiei, care trebuie sa fie intr-un procent mai mare decat in competitii. In mod firesc, fiecare federatie, liga, echipa trebuie sa aiba in vedere un plan de testare pentru sportivii legitimati. ANAD are un buget limitat, iar distributia testelor se face in conformitate cu standarul international pentru testare si investigatii. Avem un program de evaluare a riscurilor, care ne face o distributie aproximativa pe fiecare disciplina. Este important si numarul testelor, este important si programul educativ, de preventie. Activitatea de preventie este o prioritate a noastra. Noi incercam sa acoperim un numar cat mai mare de sportivi, insa in limita bugetului pe care il avem alocat", a precizat angajata ANAD.