Becali pregateste 2 noi transferuri la PACHET! El este fundasul pe care vrea sa-l aduca la FCSB! Reactia EXCLUSIVA a jucatorului

Iulian Cristea este fotbalistul revelatie al celor de la Gaz Metan.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Iulian Cristea, fundasul in varsta de 24 de ani al celor de la Gaz Metan a fost reprofilat in acest sezon pe postul de fundas central de Mihai Teja si a fost inclus in echipa turului de campionat, conform LPF. Ieri, dupa meciul castigat de FCSB la Iasi, Gigi Becali a confirmat faptul ca FCSB este interesata de un fundas din Liga 1.

Conform Fanatik, fundasul la care facea referire Gigi Becali este chiar Iulian Cristea de la Gaz Metan. Intr-un interviu pentru sursa citata, Mihai Pintili, capitanul de la FCSBa confirmat ca i s-au cerut informatii referitoare la fundasul de 24 de ani.

Fotbalistul nascut la Medias a declarat in exclusivitate pentru www.sport.ro ca nu a fost contactat de nimeni de la FCSB.

"Nu am fost contactat de nimeni de la FCSB. Nu stiu nimic despre un posibil pachet eu plus Olaru din iarna la FCSB" a declarat Cristea pentru site-ul nostru.

Intr-un interviu acordat exclusiv pentru www.sport.ro, Iulian Cristea declara ca n-ar refuza o trecere la FCSB, iar in derby-ul dintre FCSB si Dinamo a sustinut echipa antrenata de Nicolae Dica.