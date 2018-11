"Radoi va fi din nou antrenorul Stelei!" Pregateste Becali o SUPER REVENIRE la FCSB?! Anuntul de ultima ora al liderului din vestiarul echipei

Radoi a pregatit-o acum 3 ani pe FCSB. S-a certat cu Becali si a plecat dupa numai cateva luni.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Radoi are toate sansele sa revina la FCSB, crede Mihai Pintilii. Liderul din vestiarul FCSB crede ca actualul selectioner de la U21 va lucra din nou la echipa lui Becali.

"Radoi e idolul meu! Cred ca se va intoarce antrenor la Steaua, dar nu se stie cand. Vorbeste foarte frumos, are stofa de lider, se impune acolo unde e", a spus Pintilii in Fanaik.

Mijlocasul central nu e tentat sa devina antrenor dupa ce-si incheie cariera de fotbalist. Pintilii are de gand sa mai joace un an si jumatate, apoi sa devina oficial al clubului: "Imi termin cariera la Steaua. Mai am contract pana in 2020. Oricum e prea mult. Fac atunci 36 de ani. Am vorbit cu MM, el insista sa raman in club si dupa aceea, probabil o sa-mi gasesc un loc pe langa el, la birouri. Sanatosi sa fin!"