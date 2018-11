A pierdut FCSB titlul si sezonul asta? "E mai slaba decat CFR, nu e normal ce se petrece acolo!" Ce se intampla cu noua perla a lui Becali: "Joaca din ce in ce mai prost!"

Gigi Becali si-a criticat din nou unul dintre jucatorii pe care spera sa obtina zeci de milioane de euro.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Florinel Coman a fost luat in vizor de patron dupa meciul cu Poli Iasi. Valeriu Iftime, patronul celor de la Botosani, il indica pe Gigi Becali drept principalul vinovat pentru faptul ca tinerii fotbalisti ai FCSB nu dau randamentul asteptat.

Iftime este de parere ca si Morutan a scazut in evolutii, tot ca rezultat al politicii de la FCSB.

"Ma uitam la Morutan, care joaca din ce în ce mai slab, pentru ca si joaca din ce in ce mai putin. Din postura de rezerva nu mai face mare lucru. Un talent, daca nu are ritm, nu poate sa dea randament, nu poate sa plece mai apoi in strainatate. Ce se intampla acum la FCSB pare fara inceput si fara sfarsit. FCSB, asa cum arata acum, este mai slaba ca CFR Cluj. FCSB nu prezinta garantii ca poate castiga campionatul. Atmosfera buna este foarte importanta pentru copiii astia. Nu este in regula ce se petrece acolo", a declarat Valeriu Iftime pentru DigiSport.